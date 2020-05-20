4年前「答卷未完成」　央視：蔡英文今年的演說更加不合格

▲總統就職典禮，蔡英文抵達台北賓館。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

總統蔡英文20日開啟她的第二任期，演講中更針對兩岸關係重申了八字箴言，並強調不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣。大陸官媒《央視新聞》晚間發表評論批，4年前蔡英文的講話就被陸方視為「沒有完成的答卷」，今天的這份更加「不合格」。

評論表示，民進黨當局仍不承認體現一個中國原則的「九二共識」，就是在單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，且四年來一直在為「台獨」尋找機會、創造機會，卻一再地切斷台灣民眾赴大陸尋找更美好生活的機會。

評論認為，民進黨砸台灣民眾飯碗、「修法」阻擋兩岸民眾交流，妄想從地理和法理上切割台灣與大陸的關係，損害到的全是台灣同胞的福祉、中華民族的利益以及台海的和平穩定。

評論稱，大陸的態度更加明確堅定，堅持「和平統一」，「一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

「中華民族的偉大復興，台灣同胞當然不會缺席」，評論指出，兩岸關係的主導權目前已牢牢把握在了大陸的手中，所以無論「台獨」怎麼鬧，兩岸統一大勢不會變，大陸的節奏不會亂。

最後，評論強調，蔡英文對於兩岸關係老調重彈、毫無新意，卻將給台灣民眾帶來更加無法把控的四年，如果沿續過去四年的做法，將置台灣於更加危險的境地。

▲蔡英文完成就職宣誓。（圖／蔡英文臉書）



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