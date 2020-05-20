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洪秀柱重批蔡英文：外交、國防跟兩岸關係「一敗塗地」

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▲洪秀柱評論蔡英文的就職演說。（圖／翻攝自Facebook／洪秀柱）

▲洪秀柱評論蔡英文的就職演說。（圖／翻攝自Facebook／洪秀柱）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文20日在第二任期就職演說上，透露未來4年在產業、社會安全、國防及兩岸關係的方向，並誓言打造一個更好的國家。對此，前國民黨主席洪秀柱下午在臉書開直播痛批，對比2016年蔡的就職演說，4年來不管在外交、國防或兩岸關係，蔡英文可以說是一敗塗地。

洪秀柱開頭雖然先期許蔡英文及副總統賴清德能帶領國家走向更好的發展，給人民帶來更多福祉，但立刻話鋒一轉質疑，很多人關注蔡今天就職演說講了什麼，「但是這篇文稿真的有那麼重要嗎？」並點出蔡英文4年前就職時曾說新政府所期待的就是解決問題，也說給這個國家一個機會，讓彼此拋下成見跟對立，而為了打造更好的國家，也必須做到5件事情。

洪秀柱指出第一件事情，蔡英文當時稱希望在經濟結構轉型上有更好的轉變，結果卻是多邊跟雙邊的經濟合作及自由貿易談判完全沒有進展，對台灣最重要的區域經貿組織「我們也發現根本進不了門」，而花了大比人民血汗錢的新南向政策也看不見成就，台灣反而加速被邊緣化。

洪秀柱表示，蔡英文4年前就特別談到社會安全網，「今天她也提到這個問題」，說過希望每一個個案的被害人及其家屬，都能發現政府是站在他們這邊，也不希望看到社會悲劇不斷產生，但是最近發現不管是思覺失調政或者說精神病患、毒癮暴力犯等社會事件，可說是層出不窮，「我們也發現社會安全網到底在哪裡？」

洪秀柱指出，除此之外，「我們發現老年化社會長照工作很重要」，但是人力補足、社工待遇非常低，「長照問題的社會安全網到底在哪裡？」還有另一個非常重要的就是退休金改革問題，她發現年金改革制度的結果卻是造成了很多行業跟階級對立、社會緊縮撕裂族群，弄得社會紛擾不安，「大家非常難過」，所以蔡英文一再強調社會安全網要補漏了，「請問這4年又補漏了什麼？到底做了些什麼?」

洪秀柱說，針對社會公平跟正義這議題，「講了這點，我們更是非常感慨」，她發現政府成立促轉會，要用轉型正義之名，盡一切力量對國民黨趕盡殺絕；而最新民調中，蔡英文重視的司法改革「是墊底的」，蔡也特別提到要發掘真相、彌平傷痕，讓歷史不再是台灣分裂的原因 ，「是這樣嗎？歷史不再是台灣分裂的原因？在這方面請問蔡總統您又做了什麼？」

洪秀柱表示，蔡英文說要在外交跟全球性議題上面更加努力，但我國卻丟了7個邦交國，友邦數量是歷年最少。當然在全球議題上，尤其是這次防疫在蔡的演說占了相當大的比重，我國防疫做了這麼好，在國際好像聲量很大，但卻沒辦法進入世衛組織（WHO）跟世界衛生大會（WHA），「怪東怪西，我們完全沒有檢討衛什麼進不去」。

洪秀柱直言，前總統馬英九任內8年，我國以中華台北名稱參加WHA的時候，不管是兩位前衛生署長葉金川、楊志良當時受到了什麼樣的屈辱、被罵賣台，「我們到想請問今天為什麼在演說當中，沒有提到為什麼我們進不去，全都是別人的錯嗎？我們沒有智慧來解決這樣的問題嗎？」如果將來還要參加，要用什麼樣的身分參加，「我們還要用賣台的身分進去嗎？用中華台北，還是中國台灣，還是中華民國呢？妳為什麼不給我們一個交代呢？」

蔡英文認為，另外非常重要的是區域的和平穩定發展以及妥善處理兩岸關係，「這是所有政策當中的重中之重」，可是4年來兩岸關係大倒退，過去的和平交流現在卻走向對立跟仇恨，這次演說當中蔡英文避重就輕、輕描淡寫地提到兩岸關係，但是現在台海局勢危機重重，中國大陸跟美國軍機、戰艦與航母在附近「大秀肌肉」，台灣成為強權之下的一個角力籌碼，且此次疫情當中，對大陸極盡冷嘲熱諷、冷血的發言，引起對方武統聲浪高漲，請問兩岸關係到底怎麼樣子？

洪秀柱總結重批，綜合起來，蔡英文過去4年不管在外交、國防或兩岸關係，可以說是「一敗塗地、一籌莫展、一事無成」。

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