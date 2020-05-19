520就職／蔡英文社群喚醒英粉　究極體再進化準備瞄準「外宣」　

▲總統蔡英文社群之夜。（圖／小英競選辦公室提供）



文／陶本和

2020總統大選落幕，總統蔡英文的文宣與社群戰力，其實早已進化至「究極體」，在國內政壇無人能出其右；在下個階段，她的團隊也在思考如何將這些已經發揮到淋漓盡致的戰力，放上國際舞台。

環顧國內各政黨，民進黨的文宣創意、網路科技應用等向來都跑在最前面，但在2018年九合一選戰時，碰到了對手陣營掀起的「韓流」，也使得綠軍碰到了近年來算是難以擊破的同溫層「金鐘罩」。

特別是，在同溫層非常厚的狀況下，選舉過程中，假訊息、造謠等，都是攻擊的利器，這些訊息只要在Line群組、臉書社團轉傳，擴散力非常強且快速，短時間就可能一發不可收拾。

正因為如此，蔡英文團隊在2018年敗選後，開始調整社群文宣策略，開始強化與支持者的互動，並透過網紅、Youtube，在社群媒體上拍影片，一方面厚實自己的同溫層，另一方面也逐步擴張在網路的聲量與影響力。

若以2020年大選與2018年地方選舉來比較，在2018年時，英粉屬於較沈默的一群，但到了2020年這群力量有被喚醒，開始主動跟協助跟韓粉筆戰、找資料、自製圖卡澄清、反擊謠言。

在蔡英文所謂的「線上空軍」戰力強化後，她背後的團隊也開始思考如何能夠催出「陸軍」作戰，這正是社群媒體俗稱的「線上、線下整合」。對此，蔡英文團隊開始舉辦「社群之夜」，開放支持者報名參加，讓她在活動上以聊天的方式，談理念、施政，同時也利用各種造勢場合，鼓勵支持者加入Line，強化支持者的母體力量。

▼總統蔡英文社群之夜。（圖／記者陶本和攝）



不可諱言的是，在這次選戰結束後，蔡英文的團隊已經把網路社群玩到極致，已不再只拿手機直播、開個網路小單元節目，更不是花錢養網軍，而蔡英文政府的社群戰力接下來也鎖定要對抗境外滲透勢力，以及如何躍上國際協助政府進行「外宣」工作。

蔡英文團隊自勝選後，強化了「推特（Twitter）」的經營，透過不同語言、生活面的題材，拉近跟不同國家的距離；依據目前關注蔡英文推特的民眾，以英語系國家為最多，其次是日本與泰國。

事實上，蔡英文之所以會吸引到日本、泰國的關注民眾，主要原因在於她會用日文跟泰文來發文，也分享符合他們的國際時事。

據透露，蔡英文的社群團隊也正在考量要如何增加生活趣味的貼文，讓不同國家的民眾到總統的推特上增加討論熱度，好比在推特上向泰國網友提問，或是拿泰國的月亮蝦餅跟台灣的美食相比等，增加兩國之間的話題。

另外，世界各國領袖的社群經營都有「個人化」的現象，美國總統川普、日本首相安倍、新加玻總理李顯龍等，都是以個人名義在網路上發言，不同於國家外交機關的正式發言，蔡英文透過推特與國際網友互動，也等於在溝通上多了份親切與與溫度。

其他人也看了這些...

►817萬票勝選連任那一夜 蔡英文內心有顆未爆彈

►蔡英文下一步要打國際盃 8大政策改變台灣產業體質

更多熱門新聞...

►蔡英文72小時搞定閣揆、黨務 不愛政治但不會「再想想」

►蔡英文演說講稿 兩岸基調「和平、對等、民主、對話」



►振興一下我們的美麗