520就職／蔡英文演說講稿　兩岸基調「和平、對等、民主、對話」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



文／陶本和



520總統就職典禮即將拉開序幕，各界關注，總統蔡英文就職演說中的兩岸論述，其實還是走「穩定」的基調，不會脫離今年1月11日勝選之夜時，拋出「和平、對等、民主、對話」8字箴言的主軸。

由於全球今年遭受新冠肺炎疫情肆虐的影響，蔡英文520的談話基調會以「防疫成效」為主軸，並進一步談及在這次防疫過程中，台灣在國際的認同與能見度的提升，她將如何幫助台灣躍上國際舞台。

在談完台灣在防疫的表現後，蔡英文也會藉由台灣在疫情趨緩的現狀，擘劃下階段在「經濟層面」的超前部署，說明她會如何帶領振興台灣的經濟。

對於台商回流投資在520前後破兆元大關，蔡英文會談及台灣在國際上，產業的因應與對策，如何避免重回過去的產業代工，例如國內航太產業、高教機、潛艦等，從設計到系統化等能量如何展現。

至於外界高度關注的「兩岸論述」是否會有調整，在考量國內外都受到疫情的影響，社會關注的議題已有翻轉，甚至出現「國際比兩岸多」、「防疫比政治多」的傾向，因此蔡英文在演說中，兩岸基調並不會脫離1月11日勝選之夜的兩岸論述，亦即不會主動挑釁，也不會脫離年初時，提及的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，並再次呼籲對岸重啟良性互動、長久穩定發展，希望能理解民主台灣、民選政府，不會屈服威脅恫嚇的基本態度。

另外，過去4年執政中，在外交工作上，政府已有相當程度的突破，特別是台美關係更寫下40年來最好的紀錄，而這次的防疫也讓台灣的國際能見度爆棚，所以蔡英文在520談話中也會針對台美夥伴關係的提升﹑台灣在印太區域戰略的定位如何再被凸顯，以及如何協助台灣產業挑戰「國際賽」，做進一步闡述。

▼總統蔡英文。（圖／蔡英文競選辦公室提供）



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