520就職／ 蔡英文下一步要打國際盃　8大政策改變台灣產業體質　

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



文／陶本和

總統蔡英文寫下中華民國選舉史上最高817萬票紀錄，此刻的她，沒有連任的壓力，大可恣意揮灑大政藍圖。在前4年，國家體質、結構的改革後，接下來的4年，她無非想趁新冠肺炎疫情期間，台灣在世界能見度爆棚之際，要大打一場「國際盃」。

過去外界總是嘲諷，「台灣走不出國際」，但在這次新冠肺炎疫情肆虐全球之下，反而「中華民國」成為國際間最常被誤會的主要因素，「台灣」的標誌反而意外走出一片天。

蔡英文前4年的執政，從一例一休、年金改革、婚姻平權、財稅改革、轉型正義、司法改革等，雖然一路走來歷經2018年九合一選舉潰敗，讓執政成績受到重擊；但換個方向思考，「改革」的陣痛過後，國家體質、結構能夠換血，執政團隊當前能夠面對疫情與國內外挑戰時能夠通體舒暢，對蔡英文來說，所有的點滴都在心頭。

面對接下來的4年，蔡英文沒有連任的後顧之憂，在超高民意的支持下，她更能在已經規劃好了藍圖上恣意揮灑，但挑戰依舊不少。

首先，在台灣的定位上，夾在中美大戰間，難免遭受波及，「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）」眼看就要簽訂，而台灣勢必又被排除在外；同時，美國也退出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ），雖然由日本主導，不過台灣迄今尚在努力尋求加入。

在上述二者被排除的險境下，蔡英文勢必得找到第三條路，因此台美自由貿易協定（ＦＴＡ）便顯得至關重要，這也成為當前執政團隊積極經營台美關係的主因；慶幸的是，台美關係近年寫下40年來最好成績，且在疫情期間，備受美方與世界肯定，國際間的友好關係有再躍進的趨勢。

對於在國際舞台上發聲，蔡英文得同步思考如何將台灣升級的產業，而早在去年底，蔡英文便已擬定8大政策重點，內容包括能源轉型、財經、航太、數位轉型、長照、托育、青年與住宅。

蔡英文在第一個任期推動「五＋二產業創新計畫」，在之前的選舉場合上，她總會堅持要談這非常生硬，與一般庶民稍有距離的話題，但不可否認的是，這是新的產業佈局，以及國際生產鏈重組的必要準備工作，很難想像這在選舉中「無聊」，又不被討好的話題，卻是蔡英文提早準備好，台灣下個階段起飛的重要跳板。

面對未來，蔡英文深知手上有多少籌碼，她要在國際賽局上，讓台灣具有高優勢的晶圓、航太、數位、能源等產業能量，成功在世界繼續推進，進而強化國內經濟發展。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）



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