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520就職／817萬票勝選連任那一夜　蔡英文內心有顆未爆彈

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統當面表揚總統府秘書長陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、準副總統賴清德（中）與總統府秘書長陳菊（左）。（圖／記者李毓康攝）

文／陶本和

2020年總統大選今年1月落幕，總統蔡英文以創歷史紀錄的817萬票順利連任。當全黨上下歡喜之際，府院執政團隊裡的心裡卻有顆不定時炸彈——「新冠肺炎疫情」，因為他們已經預見這場疫情風暴正隱隱襲來。

這場防疫大戰對蔡英文執政團隊而言，猶如第一任期的期末考，如今端出的成績，也讓蔡英文在面對此次挑戰時，能以過去4年的努力與打拼通過總驗收。

從2019年12月中旬談起，身為公共衛生領域權威的副總統陳建仁，在國際與外交管道間得知，有類似新型冠狀病毒的疫情。他馬上向總統蔡英文報告此事，蔡英文隨即找來行政院長蘇貞昌，交代超前部署的因應。

當時，台灣社會籠罩在總統大選的激情氛圍，儘管負責選舉的團隊，彙整給府的情資都顯示，蔡英文穩定領先國民黨的候選人韓國瑜，但大家仍懸著一顆心。

距離投票日剩不到20天，蔡英文一邊跑選舉行程，一邊得顧及國內外政務，其中當然包括防疫的準備工作。首先，總統府國安會針對各種情形，做各種想定與研判，如果疫情大爆發，政府資源如何因應、調配，或是疫情如有控制，會遇到什麼問題或挑戰，應該如何解決等。

同時，在行政院方面，由同樣是公衛專家的副院長陳其邁領軍，開始研判接下來幾個月，會遇到的2大民眾流動、聚集的時間點，分別在1月11日投票與農曆過年，因此特別在航空交通、邊境上，做管制的準備與壓力測試。此外，在民生物資上，衛福部、經濟部就防疫物資、口罩，以及生活必需品與原料，進行盤整；而農委會也被要求盤整糧食、農業所需資材的儲備。

勝選後4天正式進入防疫準備

在1月11日，勝選的那天晚上，民進黨陷入狂歡，為817萬票而瘋狂。但是，在執政團隊的心裡，卻有一顆遲遲未爆的不定時炸彈，府內高層坦言，在勝選之後，大家其實心裡都有底，還不能喘口氣，必須馬上為農曆過年前後的防疫做準備。

選後4天，那天是1月15日，衛福部疾管署將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病；而台灣針對武漢直航登機檢疫，疾管署也再次發布醫界通函，自中國大陸返台、無武漢旅遊史的急性呼吸道感染病患，遇不明原因肺炎病患，不論是否出國，皆須加驗新型冠狀病毒，將疫情列為第三級，並開設中央流行疫情指揮中心，正式宣告迎戰新冠肺炎。

1月22日，蔡英文召開國安高層會議，在會中她針對各單位的備戰狀況做整隊，確定整體的通報系統、因應小組已建立；當天，便跟陳建仁一同舉行敞廳談話，告訴國人政府的準備狀況，以安定民心，避免國家社會陷入恐慌。

1月30日，蔡英文再次召開國安高層會議，再次就國內外疫情掌握、防疫與民生物資的整備做一次統整確認，並且評估疫情對台灣經濟的衝擊。

此時，蔡英文才算是完成初步的排兵佈陣，並確認好後勤補給無虞，各部才正式走上疫情的戰場。衛福部長陳時中是抗疫的先鋒，蘇貞昌與陳其邁居後，協助各部會的資源整合，提供前線作戰足夠火力。

歷經4個月的抗疫，台灣算是成功守住了，在外交部長吳釗燮在國際間穿針引線的推波助瀾下，這次防疫成績開始被國際所看見。

▼行政院副院長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳其邁出席Facebook數位公民行動教室活動。（圖／記者李毓康攝）

疫情考驗蔡英文執政4年施政與改革縮影

但是，蔡英文的工作還沒結束，在疫情的強襲下，雖然未讓病毒越過雷池，但經濟的衝擊在所難免；因此，依照當初規劃，啟動「紓困振興工程」，且是先紓困再振興，立意在於「先救急」，針對急需生存企業、社會最底層，以紓困政策減壓；接著，在疫情趨緩，經濟有復甦可能時，再以振興政策來催化。

回顧過去6個月，府內高層說，這次疫情像是小英第一任期的期末考，完全在考驗執政團隊過去這四年來，整隊、磨合、組織溝通的成果，讓外界檢視執政團隊4年來的施政與改革縮影。

眼看520要到了，蔡英文的工作排山倒海而來。疫情之後，在內政上，面對台灣的經濟復甦的挑戰；而外交方面，在疫情催化下，台灣的國際能見度破表，但又要如何讓台灣具有優勢的晶圓、航太等產業能量，成功在世界推展，進而帶動國內產能。

蔡英文在第一任期，寫下台美關係40年來最好的紀錄，而兩岸議題也在疫情襲擊下，被台灣社會重視的程度，已不如台灣如何立足國際，如何在印太區域戰略的架構下，凸顯台灣的定位。

蔡英文的第一個任期，都敢於挑戰不討喜或有高難度的年金改革、一例一休、同婚法案，第二任沒有連任壓力，她勢必更能放手一搏，皆下來就看她如何創造台灣第一位女總統的歷史定位了。

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