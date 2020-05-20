「後蔡英文時代」兩岸論述　包承柯：九二共識完全消音「有兩國論影子」

▲總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者任以芳／北京報導

蔡英文總統在520就職演說上，針對兩岸關係再次重申八字箴言，並強調不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣。對此，大陸涉台學者包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，蔡英文就職演說和四年前相比是退步的，「九二共識完全消音，只提到憲法和兩岸人民關係條例，未來蔡極有可能走向法理台獨道路。」

比較蔡英文2016、2020年兩次就職演說，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯說，四年前還能感受「九二共識」的存在，四年後的新兩岸論述，蔡英文態度變得更加強硬，還有一點李登輝當年「兩國論」影子。從八字箴言「和平、對等、民主、對話」就可看出端倪，其中「對等」就是兩邊對等的意思，儘管文字上沒有表現明顯，蔡英文已經朝向兩個國家模式在進行。

▲總統就職典禮，蔡英文、賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）

包承柯指出，「後蔡英文時代的兩岸論述，根本沒有考慮兩岸發展。」比起馬英九時代的「不統不獨不武」還要退後一步。因為馬時代的兩岸政策，還是以「一個中國」為基調。蔡英文從上任開始，明顯拒絕「一中原則」，連「九二共識」也不復存在。儘管蔡英文呼籲對岸「謀求長遠相處之道」，雙邊認知不對等情況下，台海將持續陷入動盪週期。

蔡英文就職演說還提到，未來在立法院將成立修憲委員會，讓憲政制度與時俱進。包承柯表示，這是在「分裂」的道路上，還是在「統一」的路徑上與時俱進？如果修憲部分順利開展，為「法理台獨」邁進一步，可能引發兩岸嚴重的政治衝突。

▲上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯 。（圖／包承柯提供）

另外，拓展國際經濟情勢上，蔡英文稱持續引導產業布局全球。和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定。包承柯回應，2019年台灣對大陸出口數字是41.2%，有4成是靠大陸（含香港）市場。如果蔡英文打算跳過大陸，建立所謂的台灣產業更強國際競爭力，與他國談簽相關貿易約定，首先必須從國與國對等上協商，美國至今承認一中原則，台灣要如何與其他國家簽訂貿易協議，根本是做不到的事情。