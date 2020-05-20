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幕後／蔡英文就職講稿修改50次　台灣共同體藏了2個「彩蛋」

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▲▼總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日開啟她的第二任期，在長達30分鐘的就職演說中，談及台灣的國際定位，以及如何面對未來的挑戰。據了解，這份講稿是由她親自擬定架構，經文稿小組統籌，並在總統多達近50次修正後才終於定稿；而內容也有別於歷任總統的演說，放了2個罕見的彩蛋，一是在隆重且國際矚目的場合提及社會基層的面貌，二是勾勒出國家與國民，身為台灣人的自信。

蔡英文的演說稿以「台灣的共同體」起頭，甚至以總統的高度，在就職典禮的隆重場合，談及「在藥房排隊的人民」，觸及社會真實面。事實上，這不同於以往的就職演說，多只談及國家願景、發展等，本次直接點出社會基層的面貌，是極為罕見的。

接著，在蔡英文的演說中，透過這次新冠肺炎疫情造成國際的衝擊，影響到全球產業秩序為切入點，談及台灣在變局中下個階段的定位，以及如何在這個變局裡找到解決方案。

值得關注的是，針對台灣下階段面對變局的定位上，蔡英文表現出一項重要的態度，就是在因應上不是「依賴」任何一方，而是找到自身的「競爭力」，讓台灣人可以在世界上立足；因此，蔡英文在演說的後段部，特別提到「國家的自信」。

這則是第二個「罕見」，在過去幾任總統的就職演說中，鮮少會提及國家與國民的自信；但是，從蔡英文認為，在這次疫情與事件中可以印證，台灣是可以做到很多事情的。所以，這次她才會在演說末段，一一點名防疫英雄、醫護人員、郵務人員、藥師、便利商店店員，以及運將等無名英雄。

蔡英文也在演說中，當場請出席典禮的「防疫國家隊」一個個起立，接受全國民眾的致意；她更在演說中強調，「70年來，台灣可以度過一次又一次的挑戰，依靠的從來不是一兩個英雄；而是像各位一樣，一起轉動歷史巨輪的無名英雄。是因為有你們，台灣世世代代的幸福、安定、繁榮，才得以延續。」

上述2個罕見的彩蛋，是歷任總統在就職演說時，很少會去談及的面向，而只是多著重於國家的未來政策、願景，以及兩岸態度。蔡英文則是選擇用貼近社會基層的方式呈現，除了向台灣人成功防疫致敬，也帶出台灣面臨的挑戰，以及如何因應變局，更重要是抓住這次機會，凝聚國人的團結力量。

至於這一份就職講稿，到底是由誰來操刀？外界以為還是蔡英文的首席文膽、前海基會秘書長姚人多，但事實上，套一句總統府發言人丁允恭所說的，「不是只有『人多』，而是『多人』」。

事實上，這份講稿由蔡英文親自擬出架構，接著召集國安會諮詢委員、各部會首長，針對她所提出的架構，提出建議跟看法，最後再由文稿小組來統籌；言下之意，這份講稿，是匯集眾多幕僚的想法而成的。

不過，這份講稿可不是經過文稿小組統籌，就這麼簡單完成的，其中光是由蔡英文主持，部會官員、幕僚等，以正式會議形式討論，就超過10餘次，甚至在字句、段落的修改上，蔡英文更是句句雕琢，來來回回修改多達近50次才定稿。

▼總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

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