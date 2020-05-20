蔡英文回任黨主席！新設社群中心廖泰翔當主任　連江縣也要設黨部





▲廖泰翔新任民進黨網路社群中心主任。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文20日正式與卓榮泰交接民進黨主席，睽違18個月後再次主持中執會。20日的中執會中通過黨中央新設網路社群中心，主任由蔡英文競選總統時的發言人廖泰翔出任，另外，民進黨也確定要在連江縣設立黨部。

新上任的民進黨發言人廖泰翔轉述，20日的中執會由回任黨主席的蔡英文親自主持會議，會中提到，連江縣民眾申請入黨情形踴躍，已經有123位民眾加入，超過一百人門檻，中執會決議通過連江縣入黨審查委員會，改聘為連江縣黨部籌備委員會，由2020年連江縣立委候選人李問擔任首任召集人。

廖泰翔指出，根據民進黨規章，籌備委員會設立之後，要在兩個月內完成設立地方黨部。

另外，會中也通過中央黨部組織規程，增設網路社群中心，由廖泰翔擔任第一任主任。廖泰翔表示，2020大選民進黨成功延續執政、國會席次過半，不過，過程中也凸顯民眾使用媒介型態改變，網路溝通科技推陳出新，必須強化網路社群推動、自製數位內容，增強社會溝通能量，才能與時與近並因應當前新挑戰。

此外，新任民進黨秘書長林錫耀也在中執會後正式向外界介紹黨中央人事。包含副秘書長由高幸雪、林飛帆、林鶴明3人擔任，秘書處主任林秀玲留任。組織推廣部主任李慶鋒留任，新聞輿情部主任由顏若芳擔任。國際事務部主任由立委羅致政兼任，副主任由謝佩芬擔任。

社會運動部主任由楊皓茹擔任。媒體創意中心主任王柏鈞留任，副主任由劉欣怡擔任。婦女發展部主任蔡宛芬留任。青年發展部主任由蔡沐霖出任，副主任由范綱皓擔任。中國事務部主任由吳峻鋕出任，客家事務部主任由周江杰擔任，原住民族事務部主任由三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan）兼任。

民調中心主任由陳博洲擔任，政策會首席副執行長柳嘉峰留任，副執行長由許慧儀擔任。台灣民主學院主任林秉忠留任。另外，民進黨這次也新成立網路社群中心，主任由蔡英文競選總統時的發言人廖泰翔出任，副主任則由楊敏擔任。

▼民進黨人事全就位。（圖／記者周宸亘攝）

▼民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者周宸亘攝）