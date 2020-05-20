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國民黨5評蔡英文就職演說：她應誠實面對政見跳票事實

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▲▼總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對蔡英文總統發表之520就職演說，國民黨文傳會主委王育敏也表示，許多內容在蔡英文2016年就職演說時早已提過，但是四年來根本沒有解決問題，政見跳票對不起人民。

對於蔡英文的就職演說，王育敏提出以下五點批評，並呼籲蔡英文應面對政見跳票事實。

第一、蔡英文遺忘的勞工族群。蔡英文在2016年的講稿中，就提到將要解決年輕人的低薪處境，要提升勞動生產力，保障勞工權益，讓薪資和經濟成長能同步提升。結果在2020年的就職演說中，未見青年與勞工，蔡英文曾說「勞工是心裡最軟的一塊」，但是四年執政下，只能看到勞工低薪過勞，勞保年金即將破產，也沒有修法的跡象，基本工資法、派遣勞工專法全卡關。

第二、沒有修補的社會安全網破洞。在四年前，蔡英文用了極大的篇幅在強調將強化台灣的社會安全網，當時蔡英文承諾：「政府應該要提出解決的方法，全力防止悲劇一再發生」，但是四年時間內，台灣還是發生多起駭人聽聞的隨機殺人案件，依然有許多受害者家屬，無法得到司法正義的伸張，以及社會安全網的保護。如今蔡英文依然只有一句「我們要把社會安全網的漏洞補起來」

第三、遭到忽視的少子女化與高齡問題。在4年前，蔡英文曾在就職演說中，批評我國人口結構急速老化、人口出生率持續低落，結果四年後的今天，在蔡英文的這篇講稿中，高齡化、少子女化的問題，卻被淡化的完全不見蹤影。

台灣的總生育率從2016年1.17、2017年降至1.12、2018年降至1.06，連續三年下降，過去蔡英文曾經宣稱少子女化是國安危機，在就職演說中卻隻字未提。針對高齡化，蔡英文提到了長照2.0，但是蔡英文卻忘記了，台灣現在的長照覆蓋率只達到三成，長照的人力不足、資源有限，仍有許多家庭、老人無法得到妥善的照顧，蔡英文刻意不提的這種種問題，未來要如何解決？希望蔡英文能夠回答。

第四、進度大幅落後的再生能源。蔡英文心心念念的再生能源政策，蔡英文今天再次保證要在2025年達到再生能源發電佔比20%，但是過去已經有非常多的學者和研究，指出這個目標根本不可能達成，根據台電的資料，2019年綠能發電佔比只達到6%，2016年蔡英文剛剛上任時，綠能發電比例是5.1%，等同整整4年的時間，綠電只增加了0.9%，離目標還有14%的差距，「到底要怎麼達成？」

細究各項綠電的裝置容量，太陽光電的建置進度只達到19.5%、風力發電則只達到12.5%，在短短四年的時間裡，如果無法加速達標，台灣將面臨缺電風險、火力全開帶來的空污危害，以及高電價造成的民生困苦，蔡英文到底還要用虛假的保證和劣質的謊言，欺騙國人到什麼時候？

第五、淪於空話的性別平等。蔡英文一直以來都以自己身為中華民國史上，第一位女性總統自豪，但是身為女性，對於性別平等的價值，卻始終忽視，在她2016年剛就任總統時，當時的內閣女性比例就降到10%，已經是2000年以來新低，而現在她成功連任後女性閣員比例居然只剩2.63%。

另外，王育敏也指出，身為女性總統，4年前曾經承諾「在未來的人事安排中，我們會保持推薦管道的暢通，盡量彌補這個階段我們所做的不足」，結果四年過去，女性依然被排斥在政府體制之外，女性依然無法在公共政策領域捍衛自己的權益、為自己發聲，蔡英文不只是違背了對台灣人民的承諾，更是背棄了自己從政以來的原則與價值。

王育敏表示，蔡英文在2016年提出的種種問題，在四年間完全沒有解決，身為總統，如果沒有辦法正面回應民意，那麼再高的支持度，也無法轉化為國家進步與持續發展的動力，因此呼籲蔡英文能夠誠實的看待自己在國家內政上的種種缺失，務實地提出解方，這才是全民共同的期盼。

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