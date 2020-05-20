侯友宜：蔡英文肩負國人期許　「後疫情時代」讓中華民國被世界看見

記者羅婉庭／新北報導

總統蔡英文正式展開新任期，新北市長侯友宜20日表示，總統蔡英文肩負國人期許，大家要在中華民國最艱困的時刻，上下團結，好好為中華民國做事，讓人民過安居樂業的好生活，正處於後疫情時代是台灣邁向國際的關鍵期，求新、求變讓中華民國被世界看見，讓中華民國有力量往前走。

▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

針對520總統就職演說內容，侯友宜表示，這次就職演說從產業、社會安全、國家安全、憲政改革、民主、兩岸穩定都有所提及，每一項都很重要。侯友宜建議，未來要注意整體國際情勢發展，才能夠在國際情勢驚滔駭浪下，讓中華民國帶著全民的團結力量屹立不搖，希望大家上下一心，全力為中華民國做事。

侯友宜說，蔡英文提及的社會安全、醫療安全也是新北市正在做的，至於國家安全是總統權責，該做的事做好，兩岸穩定和平、國際參與也很重要，聽完演說內容，大家都能夠了解總統願景。但是演說內容不管好不好，重要的事情要做好，新北市也一定全力以赴，不辜負人民寄託。

針對昨天上午受訪時表示「市政優先」，為何下午改變心意決定出席520就職演說？侯友宜回應，他日前收到邀請，時間接近後開始判斷有無重要市政要處理，昨天統整各局處行程，發現剩下市政會議，相較於國家大事、重要慶典，讓中華民國更團結有力量的活動，絕對比例行會議重要，所以他選擇出席，希望中央、地方一起努力為台灣做事。

此外，外傳陳菊將接任監察院長，侯友宜表示沒有聽說，但監察院是獨立、公正、客觀，為人民展現公平正義的機關，摘奸除惡才是其最重要的工作，無論院長是誰，做好自己的角色最重要。

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