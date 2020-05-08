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法媒問「新冠肺炎起源」　陳建仁：實驗室或天然尚待進一步確認

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▲陳建仁。（圖／翻攝總統府Flickr）

▲陳建仁。（圖／翻攝總統府Flickr）

記者蔣婕妤／台北報導

公衛專家、副總統陳建仁以視訊方式接受「法國24小時新聞台」（France 24）「1'Entretien」節目專訪，分享台灣防治新冠肺炎疫情經驗，同時強調沒有任何國家能夠單獨對抗疫情，應讓台灣參加世界衛生大會。針對法媒提問「新冠肺炎起源」，陳建仁回應，病毒來自實驗室或天然尚待進一步確認。

法媒提問，疫情爆發迄今，台灣的確診病例有440例，死亡6例，幾乎沒有新增病例。雖然台灣與疫情起源地近在咫尺，卻不需封城和普篩，如何做到的？陳建仁回應，誠如法國微生物學家巴斯德（Louis Pasteur）所說：「機會是留給準備好的人」。我們以2003年對抗SARS的經驗，竭力遏制新冠病毒疫情。審慎以對、迅速應變及超前部署是台灣此次抗疫成功的三個關鍵。

陳建仁指出，自去年12月31日以來，台灣就採取一系列措施防堵疫情，包括嚴格邊境檢疫、確診病例早期診治、密切接觸者居家隔離、維持社交距離、動員所有必要人力與資源，以及廣泛使用大數據分析和智慧科技。

面對法媒提問，病毒的起源已有充分證據顯示來自於中國大陸在武漢的實驗室，陳建仁認為，病毒的起源必須經過科學方法檢視，到目前為止，目前認為新冠病毒源自於武漢，至於是來自實驗室或天然感染源，尚待進一步確認。法媒追問，「您不排除此病毒確實可能來自實驗室？這個可能性是有的，對嗎？」陳建仁回應，「這是其中一種可能，我們必須審慎以對。」

陳建仁回顧警示世衛事件，「我們的確有向世衛提出預警。台灣疾病管制署副署長去年12月31日凌晨從網路上獲悉，大陸至少有7例非典型肺炎病例。我們認定這些類SARS的非典型肺炎群聚病例是嚴重、突發、不尋常且超乎意外的，需要世衛及中國疾病預防控制中心立即關注並採取行動。」

陳建仁說，台灣隨即發送電郵通報世衛，請求進一步確認，惟世衛僅回覆表示，已將我方資訊轉給相關單位，之後便杳無音訊，「我們要了解，在中國大陸發生類SARS的非典型肺炎病例，是具有高度傳染力的，世衛應該認真看待我們所提供的訊息，察覺出極可能已經人傳人了。」

陳建仁強調，沒有任何國家能夠單獨對抗疫情，「我們必須互助合作。台灣在SARS疫情期間曾因政治阻撓而孤軍奮戰，至今仍被排除在世衛之外。這次，我們必須彼此合作，互相幫助。我向各位保證，台灣可以幫忙，而且正在幫忙各地有需要的國家。所以，我認為世界上所有國家都必須互助合作抗疫。」

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