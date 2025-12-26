連江地檢署進軍中宣導防詐　強化基層幹部識詐能力

▲連江地檢署進軍中宣導防詐，提升幹部識詐與法治觀念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／連江報導

為強化國軍官兵對新型態詐騙犯罪的認識與防範能力，連江地方檢察署今（26日）與陸軍馬祖防衛指揮部合作，舉辦基層幹部法律座談，由主任檢察官楊翊妘親赴實施宣導，向各單位基層幹部說明近年在社會環境與科技快速變遷下，常見詐騙手法及其潛在法律風險，藉此強化基層幹部法治素養，並培育反詐騙種子教官，發揮第一線關鍵影響力。

楊翊妘指出，隨著網路科技與通訊軟體高度普及，詐騙集團不斷翻新犯案手法，常以網路購物、投資群組、假貸款、假冒親友聯繫等方式誘騙民眾，並藉由借用或收購人頭帳戶進行洗錢，導致帳戶持有人在不知情下觸犯法律。座談中，楊翊妘並邀請全體官兵實際操作手機，連結至多種可疑網站進行示範說明，透過親自檢視詐騙樣態，加深官兵識詐、防詐的實務認知。

▲連江地檢署與馬防部合辦法律座談，由主任檢察官楊翊妘親赴實施宣導。

楊翊妘強調，國軍官兵肩負守護國家安全的重要使命，若能具備正確的法治觀念與風險意識，不僅有助保障自身權益，更能維護部隊紀律與整體安全。連江地檢署未來也將持續走入軍中及各機關，深化法治宣導工作，從源頭預防犯罪發生。

本次座談透過實際案例解析與清楚說明，協助與會軍、士官幹部充分了解常見詐騙態樣及相關法律責任，期盼藉由幹部返營後擔任反詐騙種子教官，運用自身影響力，將正確防詐觀念擴散至部屬與親友，進一步提升國軍整體反詐意識，守護官兵財產安全。