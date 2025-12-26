　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

連江地檢署進軍中宣導防詐　強化基層幹部識詐能力

▲連江地檢署進軍中宣導防詐 強化基層幹部識詐能力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連江地檢署進軍中宣導防詐，提升幹部識詐與法治觀念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／連江報導

為強化國軍官兵對新型態詐騙犯罪的認識與防範能力，連江地方檢察署今（26日）與陸軍馬祖防衛指揮部合作，舉辦基層幹部法律座談，由主任檢察官楊翊妘親赴實施宣導，向各單位基層幹部說明近年在社會環境與科技快速變遷下，常見詐騙手法及其潛在法律風險，藉此強化基層幹部法治素養，並培育反詐騙種子教官，發揮第一線關鍵影響力。

楊翊妘指出，隨著網路科技與通訊軟體高度普及，詐騙集團不斷翻新犯案手法，常以網路購物、投資群組、假貸款、假冒親友聯繫等方式誘騙民眾，並藉由借用或收購人頭帳戶進行洗錢，導致帳戶持有人在不知情下觸犯法律。座談中，楊翊妘並邀請全體官兵實際操作手機，連結至多種可疑網站進行示範說明，透過親自檢視詐騙樣態，加深官兵識詐、防詐的實務認知。

▲連江地檢署進軍中宣導防詐 強化基層幹部識詐能力。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連江地檢署與馬防部合辦法律座談，由主任檢察官楊翊妘親赴實施宣導。

楊翊妘強調，國軍官兵肩負守護國家安全的重要使命，若能具備正確的法治觀念與風險意識，不僅有助保障自身權益，更能維護部隊紀律與整體安全。連江地檢署未來也將持續走入軍中及各機關，深化法治宣導工作，從源頭預防犯罪發生。

本次座談透過實際案例解析與清楚說明，協助與會軍、士官幹部充分了解常見詐騙態樣及相關法律責任，期盼藉由幹部返營後擔任反詐騙種子教官，運用自身影響力，將正確防詐觀念擴散至部屬與親友，進一步提升國軍整體反詐意識，守護官兵財產安全。

【更多新聞】

►就職3周年回顧盤點施政　謝國樑：基隆穩健邁向城市轉型

►北海岸偏鄉奇蹟！金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

►疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形駕駛亡　女騎士送醫

►妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

►基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最強「碰瓷家族」受傷500次　詐保2800萬換260根金條+
昔日童星淪街友「數小時毀掉房間」　搭檔崩潰：該強制送醫嗎
李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的
理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」　壓制畫面曝
女檢吳亞芝洩密給詐團男友！職務法庭判罰俸10月　金額約百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

日月潭水庫淤積2成啟動排砂...下游質疑水遭汙染　台電回應了

第二屆群岳盃全國桌球錦標賽開打　近千名好手齊聚競技

永續治理創佳績　台南環保局年終成果發表　空品、減碳雙獲國家肯定

那斯達克上市深化公益　奧丁丁集團關懷台東池上偏鄉

綠營內部民調差距拉近　林俊憲衝刺初選　議員站路口展現團結戰力

陳亭妃拋「交通七彩行」藍圖　四橫三縱＋軌道路網打通台南任督二脈

連江地檢署進軍中宣導防詐　強化基層幹部識詐能力

光復災後暖意濃！門諾聖誕老公公走進幼兒園　送暖幼童

陳亭妃函告黨中央　籲比照選罷法規範不明民調守住台南初選公平

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

日月潭水庫淤積2成啟動排砂...下游質疑水遭汙染　台電回應了

第二屆群岳盃全國桌球錦標賽開打　近千名好手齊聚競技

永續治理創佳績　台南環保局年終成果發表　空品、減碳雙獲國家肯定

那斯達克上市深化公益　奧丁丁集團關懷台東池上偏鄉

綠營內部民調差距拉近　林俊憲衝刺初選　議員站路口展現團結戰力

陳亭妃拋「交通七彩行」藍圖　四橫三縱＋軌道路網打通台南任督二脈

連江地檢署進軍中宣導防詐　強化基層幹部識詐能力

光復災後暖意濃！門諾聖誕老公公走進幼兒園　送暖幼童

陳亭妃函告黨中央　籲比照選罷法規範不明民調守住台南初選公平

風靡韓妹的「維也納風香醇那堤」台灣回歸！ 星巴克分享「最佳喝法」

修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

外國客「台灣食物過譽」！美籍律師共鳴：來台後甚至開始吃素

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再上書：政策錯誤比貪污更致命

一文看本周漲幅最強4檔主動ETF　00990A空降霸榜成交王　

冷氣團來襲！動物園開啟「防寒作戰」　麻布袋、厚乾草床來保暖

她收「停車金額46元」信件！秒揪1大破綻：詐術一直在更新

佐藤健來台參加AAA語言不通　感謝朴寶劍暖心照顧

地方熱門新聞

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

桃園草莓食農聖誕市集開幕

怡仁愛心基金會慈善音樂會　公益捐贈送關懷

男子倒臥山區三天奇蹟獲救

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

女青農莊佩君獲南投青山茶冬茶比賽雙料特等獎

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　慶生會好歡樂

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

連結祖孫不靠說教台南代間教育28場活動吸引逾3500人參與

更多熱門

相關新聞

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長宣導反詐騙

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長宣導反詐騙

今天（21日）是冬至，家家戶戶都團聚吃湯圓，象徵團圓，台中市警察局第四分局分局長蔡慶星等人前往熱鬧的南屯市場，準備200份熱騰騰的鹹湯圓，現場舉辦「暖心吃湯圓、填問卷防詐騙」宣導活動，除了和民眾歡慶冬至，也提升防詐與交通安全意識。

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

中科院證實　CL-20將全面用於攻擊載具

中科院證實　CL-20將全面用於攻擊載具

共軍由演轉戰威脅存在　國防部：敵猝然攻擊部隊不待命令作戰

共軍由演轉戰威脅存在　國防部：敵猝然攻擊部隊不待命令作戰

無號碼自稱郵局又轉警察　男求證警成功阻詐

無號碼自稱郵局又轉警察　男求證警成功阻詐

關鍵字：

連江地檢署國軍馬防部反詐騙法律宣導

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

職場奴性最強星座Top3

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面