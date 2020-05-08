宜蘭「土豪」開名車辦紓困…一查名下房產上億　公所：不敢給

▲「土豪」開名車辦紓困，公所承辦人傻眼：「不敢給，給他良心不安。」（圖／宜蘭縣政府）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院日前擴大紓困補貼申請，由於資格問題引發社會亂象，宜蘭縣政府在審核申請人時就發現，有擁有上億房地產的民眾開名車來申請，書面檢查後顯示「存款少，符合資格」，實際詢問附近鄰居也獲知，該申請人是有錢的「田僑仔」，讓承辦人員感嘆不敢給「若讓他核准，良心會過不去」，決定向縣政府反應。

宜蘭縣流行疫情指揮中心8日下午召開應變會議，宜蘭縣社會處處長林蒼蔡在會議上表示，擴大紓困於6日開始受理申請，目前各鄉鎮共受理1268案，諮詢總數約4200件，但社會處在彙整各鄉鎮市的受理申請案件時，發現有部份的個案有不少疑義。

▲宜蘭縣流行疫情指揮中心8日召開應變會議。（圖／宜蘭縣政府）

他舉出一個最誇張的例子是，有一位申請人名下擁有價值上億的房地產，但仍開名車到公所申請1萬元的急難紓困金，由於本次資格認定沒有查核不動產，書面查核時顯示該申請人「存款少，符合資格」，而實際查核情況後才發現對方根本「財力雄厚」，讓承辦人員直呼不敢給「若讓他核准，良心會過不去。」

宜蘭縣府收到公所反應後，支持依承辦人員實質認定。縣長林姿妙表示，針對縣內公所反應有疑慮部份，她認為中央應盡快釐清或訂出明確規定，避免造成各縣市第一線承辦人員的困擾，至於符合資格民眾也不用著急，拿到申請書可以先自行在家填寫，申請文件準備越齊全，審核流程就會更快。