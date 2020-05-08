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紓困被罵翻「陳時中道歉」　宅神氣炸：這根本是天災！

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▲朱學恆痛譙英國情侶。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲陳時中出面道歉，朱學恒生氣發文。（圖／翻攝臉書社團「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）

記者柯振中／綜合報導

行政院6日推行萬元紓困方案，不過上路才沒多久，就被民眾罵翻，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中也緊急出面道歉。對此，宅神朱學恒痛批，現在的問題根本不該叫衛福部負責，叫100多天沒休假的陳時中道歉相當不合理，「救生員出海救人，難道要先問會不會游泳，會我就不救嗎？」

朱學恒在臉書粉專上說明，這次的疫情應該屬於全國性的天災，根本不該由衛福部負責，「他不是個人突然倒楣遇到的車禍疾病，全國除了公務人員之外，哪有多少行業和工作者沒有受到影響？」

請繼續往下閱讀...

因此，他認為，這次的紓困應該以天災救援的角度為出發點，類似退稅的概念，若又有排富條款，就應該由財政部、內政部這兩個最能掌握民眾稅收的部門來負責。

▼陳時中為了紓困之亂出面道歉，讓朱學恒氣炸發文。（圖／行政院提供）

▲▼陳時中出席紓困振興方案記者會。（圖／行政院提供）

不過，由於目前的紓困金是由急難救助金的部分撥列預算，導致出現許多亂象，也讓朱學恒痛批，許多民眾認為「自己馬上可以領到」，基層公務員為了防弊，要嚴格篩選，導致民眾無法領到，「光這種會讓民眾落空的感覺就很差了，民怨理所當然大爆發。」

朱學恒認為，若以天災的角度來看，政府應該「寧可救錯不可放過」，以救生員為例，難道出海救人時，還要問對方「會不會游泳，會我就不救嗎」，既然屬於天災救援，就應該有普遍性，「一定會有機X毛不要臉的人貪小便宜跟人搶，那我們就他媽的祝他出去被車撞，中大樂透彩卷被狗咬爛，但不能為了這些貪小便宜的人而漏救真的需要救助的人啊！」

為了防弊，政府東扣西扣，導致不少人領不到錢，小黃司機可以領到6萬元的補助，一線救護人員反而一毛都領不到，讓朱學恒痛罵，「這不是反而讓民眾彼此仇視嗎？」

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