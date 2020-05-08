贏戰疫情！南投不用梅花桌　振興觀光推「安心旅宿」認證

▲▼戰戰疫情！南投縣府振興觀光，推安心旅宿認證。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎衝擊國內各產業，觀光旅遊業首當其衝。南投縣府輔導鼓勵縣內旅宿業者提升防疫能力，提供旅客安心入住的周延服務，5月份推出「防疫森呼吸2.0、安心旅宿」認證行動。

南投縣長林明溱「用行動」，親自頒發第一張「旅館安心旅宿」標章及第一張「民宿安心旅宿」標章，給泰雅皇宮及佛羅倫斯山莊。林縣長強調，感謝並肯定縣內旅宿業者強化防疫的辛勞付出與自律，相信能贏得眼睛雪亮遊客青睞，踴躍安心入住，樂活南投觀光、旅遊。



觀光大縣縣長林明溱指出，南投縣好山好水，觀光風景區空間廣闊，在縣府加強假日尖峰遊樂區人流管制宣導後，不僅觀光旅遊業者全力配合，確保旅遊防疫安全，旅宿業者更在南投縣旅館商業同業公會及南投縣民宿觀光協會積極承辦下，落實推動「安心旅宿」標章認證，真正做到在「旅客、員工、場域」三方面的防疫安全，提供前往住宿

旅遊的遊客最安心的健康保障。

林縣長8日率副縣長陳正昇、觀光處長陳世賢、衛生局長黃昭郎縣政團隊主持「防疫森呼吸2.0、安心旅宿」認證，地主中華民國溫泉協會理事長李吉田、南投縣旅館公會理事長林志穎、南投縣民觀光協會理事長魏振宇，及杉林溪森林生態渡假園區總經理楊瑞濱等業者代表出席。

南投縣長林明溱頒給泰雅皇宮及佛羅倫斯山莊，首「旅館安心旅宿」標章及「民宿安心旅宿」標章，由李吉田、魏振宇帶頭完成認證。林明溱縣長說，「安心旅宿」標章認證甫推出就獲得業者熱烈迴響，目前已有超過200家旅宿業者報名。

業者必須依SOP落實防疫工作，經審查通過才可獲得認證，標章張貼在旅宿業入口接待處，讓民眾輕鬆辨識。加入認證業者，他會依SOP流程表，對員工進行相關防疫訓練，每日依SOP流程進行環境清潔消毒。



李吉田代表業者指出，南投觀光能不能復甦如往昔榮景，是飽受疫情衝擊全國產業振興重要指標，在縣府大力鼓勵支持下，業者雖然撐的辛苦，但堅持只要做到最好，提供旅客真正安全安心的旅宿環境與服務，就能突破萬難，重獲遊客青睞，放心訂房住宿用餐與觀光遊玩。

就像林縣長所說，讓遊客安心來南投觀光，歡樂展露笑顏，也大力幫助帶動南投觀光復甦與發展。

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