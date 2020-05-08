歐洲死亡數破15萬！　土耳其接「百萬個屍袋」訂單　每日趕工6000個

▲歐洲死亡數破15萬。（圖／路透）



文／中央社記者何宏儒安卡拉8日專電

土耳其北部托卡特省一家紡織廠最近復工，不過暫時不投入原本的襯衫生產專業，因為公司於兩週前接到來自歐洲國家100萬個屍袋的大單，正以日產6000個的產能趕工。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）於7日報導，位在黑海地區托卡特省（Tokat）的這家工廠具備每月大量生產70萬件襯衫的產能，外銷網絡遍及日本、比利時、德國、西班牙等國。

土耳其於3月11日通報俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診首例，工廠後來配合防疫措施而停工，現在則因接獲來自歐洲國家共100萬個屍袋的訂單，已經恢復生產線。

這家工廠的合夥人尤瑪茲（Muzaffer Yilmaz）說：「我們兩週前接獲義大利、英國、法國下訂的屍袋大單，當地有成千上萬人死於此一病毒。」

他指出：「2019冠狀病毒疾病導致屍袋、工作服和口罩需求殷切。之前合作的公司下訂單，我們現在幫他們生產屍袋，110名員工一天可以做6000個。」

尤瑪茲表示，配合防疫，工廠只恢復半數產能。員工遵守保持社交距離和戴口罩的規定，工人進出廠區時都得測量體溫。

去年12月在中國武漢發現的新型冠狀病毒引發的肺炎已造成全球近27萬人病故，各洲又以歐洲逾15萬人不治最多。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的新冠肺炎疫情圖，歐洲死亡病例最多的是英國的3萬689例，義大利、西班牙、法國分別有2萬9958、2萬6070、2萬5990人喪生。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

