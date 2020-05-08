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新冠肺炎比季節性流感致命！致死率「3.6％：1％」　超時空打臉川普

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普和巴西總統波索那洛，都曾說過新冠肺炎「不過是個小感冒」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

總統川普在美國疫情爆發前曾輕視新冠病毒，說流感在美國更嚴重，但最新研究指出，當前新冠疫情已經比季節性流感更加致命。據統計，美國新冠肺炎死亡率1.3％，但季節性流感的死亡率僅為0.1％。

CNN報導，西雅圖華盛頓大學藥學研究所教授巴蘇（Anirban Basu）於4月20日開始，在全美的公開統計資料中，分析已染疫的134個郡的新冠肺炎死亡率，並發表在雜誌《保健事務》（Health Affairs）；鄉村地區而言，死亡率為0.5％到3.6％，而紐約州普特南郡（Putnam）為0.5％，數據最嚇人的則在華盛頓金郡（King County），致死率為3.6%。

巴蘇表示，這項統計分析並未納入美國疫情中心的中心 ─ 紐約市，因為確診及死亡數隨時在變，已經成為難以納入研究的特例。他說這些都還只是初步數據，只根據現有統計有其誤差性，因為難以確定實際上到底有多少人確診，確切的致死率應該會比較低。

新冠肺炎不論如何都已證明它是個難纏的對手，對全球各國醫療系統、經濟活動、家庭人際關係、城市地景都已造成重大衝擊，絕非川普當初所說的「流感還比較嚴重咧」。

川普先前說流感全國感染人數為1800萬人，但當時新冠肺炎確診不過寥寥數十到數百人，隨著疫情猛暴性發展，當初信誓旦旦的他也改口說，「這不該發生」、「這比珍珠港還糟」、「這比911事件還要糟」。

截至台灣時間8日上午6點30分，美國累計125萬4740例確診、7萬5543死；紐約州累計2萬6144死亡，其中大部分集中在紐約市。

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