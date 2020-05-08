中國再施壓！　歐盟紀念文提「病毒起源」遭刪改

▲法國總統馬克宏（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

由歐盟及27個成員國駐中國大使共同署名、紀念歐中建交45週年的文章，6日在中共英文官媒中國日報發表。然而，文章中指新冠肺炎疫情自中國向全球蔓延的字句，卻在中方壓力下被刪除。

知情人士並透露，中國日報並沒有依照原先的承諾，刊登這篇文章的中文版本。

南華早報報導，這篇題為「全球危機下歐中關係至關重要」（EU-China ties vital amid global crisis）的文章，回顧了1975年歐中建交以來的合作，並展望雙方在疫情危機等全球挑戰下互動的前景。

報導指出，這篇文章6日在中國日報發表的版本被發現，與歐盟駐中國代表團官網上公布的全文版本，存在差異。

根據報導，被刪改文字的段落，原文為「冠狀（武漢肺炎）病毒在中國的爆發，及其在隨後3個月中向全球其他地區的傳播，意味著我們早已制訂的『深化中歐合作』的計劃被暫時擱置了，而歐盟和中國已全力動員起來，應對如今已經成為真正全球性的重大挑戰」。

然而，原文中「病毒在中國的爆發」的「在中國」一詞，以及「及其在隨後3個月中向全球其他地區的傳播」字句，卻在中國日報披露的內容中被刪除。

歐盟對外事務部外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）在回應查證時證實，歐盟駐中國代表團被告知，文章只能在中國外交部的同意下才能發表，中方要求刪除與病毒起源和傳播有關的部分句子。

巴圖-恩利克森還表示，歐盟外交官在「非常不情願」的情況下，決定發表刪改後的文章，以便能在5月6日中歐建交45週年紀念日見報。

德國之聲則報導，此事是媒體近期披露歐盟的訊息，第2次受到中國政府的干預。紐約時報4月底報導，在北京施壓下，歐盟一份內容涉及中國防疫訊息政策的報告，被刪改並推遲發表。這類消息，凸顯了歐盟與中國目前關係的緊張和微妙。

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