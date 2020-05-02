影／「2300萬粉絲」國際網紅Nas大讚台灣模式！放蔡英文、HOWHOW影片宣傳世界

記者蔣婕妤／台北報導

擁有「2300萬粉絲」的國際網紅Nas這次拍影片大讚台灣成功防疫經驗。總統蔡英文1日轉發影片，影片中也有小英的影片，要向國際分享「台灣模式」和「Taiwan can help」的故事。

Youtuber 阿滴等人日前發起募款活動，在紐約時報刊登廣告宣傳「Taiwan can help」。在完成了紐時廣告刊登與國內捐助後，團隊在過去的兩週間聯繫各國的創作者，向他們分享台灣為了對抗COVID-19 疫情所付出的努力、26980 團隊集資刊登紐時廣告的故事、「 Taiwan can help 」的概念以及我們想要傳遞給世界的訊息。

第一位正式達成合作的創作者是國際網紅 Nas Daily，他所製作的影片「Why this country is a COVID-19 hero. 」，正式在他的網頁公開，總統蔡英文也轉發到自己的臉書。

蔡英文透過臉書表示，很高興再次看到Nas Daily的短片提到了台灣，謝謝紐時募資的team26980持續的向世界發聲。在阿滴英文和許多台灣朋友一起參與下，告訴全世界台灣努力抗疫的故事。



蔡英文強調，台灣連續幾天的零確診，本土案例零新增的成果不是偶然，而是來自台灣每一個人的努力，「週末假日，請大家動動手指，把我們共同創造的故事，分享給你的外國朋友知道。」