蔡英文登美時事雜誌《外交家》5月封面人物　背景放青天白日滿地紅國旗





▲蔡英文登上總部位於美國華盛頓的英語線上時事雜誌《外交家》（The Diplomat）。（圖／翻攝自The Diplomat網頁）

記者袁茵／編譯

總統蔡英文近日登上各大外國媒體版面，英語線上時事雜誌《外交家》（The Diplomat）在台灣時間1日也將她做為最新一期的封面人物，只見背景出現青天白日滿地紅國旗，內文談及蔡英文過去4年的政績，以及2020年總統大選時遇到競爭對手韓國瑜，還有未來4年的挑戰。

《外交家》最新一期封面刊出蔡英文的照片，只見上面寫著「蔡英文2.0」，背景則是青天白日滿地紅國旗；本期介紹還寫道，「本期來回顧台灣總統蔡英文的第一個任期，以便了解她在第二任期時可能會遇到的挑戰。」

▲蔡英文在2020總統大選中以817萬票連任成功，創下史上最高票數。（資料圖／記者李毓康攝）

根據《外交家》內文指出，蔡英文在2020年1月11日連任成功，結束了她艱難的第一任期；蔡英文以壓倒性勝利贏過國民黨總統候選人韓國瑜，這代表台灣民意還是傾向蔡英文繼續擔任總統。然而現在回顧蔡英文的任職的3年多時間，會發現她的受歡迎程度並沒有像勝選那一夜那麼高。

《外交家》談及蔡英文第一任期中的亮點，包括同婚、代表台灣政府向原住民道歉、新南向政策等，但也有一些引起民眾反彈的改革，最明顯的就是年金改革，以及通過同性婚姻，這些都導致她的支持度下滑，而蔡英文任期中最低潮的就是2018年九合一選舉。回顧蔡英文的第一任期，這提供了她很多的學習機會，且從歷史上來看，成績好壞參半，儘管支持者對她第二任期寄予厚望。

《外交家》內文以議題來區分，先是檢視蔡英文的第一個任期，特別著重在台灣政治關注的話題，接著評估蔡英文未來的4年，尤其是即將面臨政府改組，以及未來的政策規劃等。

▼2019年5月17日，同婚專法表決三讀通過。（資料圖／記者李毓康攝）

▼《外交家》雜誌認為，2018年韓國瑜當選高雄市長，是蔡英文任內無庸置疑的災難。（資料圖／記者屠惠剛攝）

▼反年改團體抗議。（資料圖／記者林世文攝）