轟殺警案判決　孫大千要蔡英文面對：司改不是妳最驕傲的政績嗎？

▲前立委孫大千。（孫大千／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鐵路警察李承翰去年因處理逃票事件遭刺身亡，昨日法官判決出爐，兇嫌因思覺失調等精神疾病獲判無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。總統府1日也表態總統蔡英文支持檢方依法上訴。但前立委孫大千1日在臉書質疑，當思覺失調成為隨機殺人的「免死金牌」後，台灣的哪一個民眾走在路上不會心驚膽顫呢？

孫大千列出3點，認為蔡英文應該公開面對。第一，當年和小燈泡事件發生後，政府說好的「社會安全網」到底在哪裡？一次又一次的發生隨機刺殺事件，蔡英文真的能夠心安理得的連任嗎？

孫大千以第二點質疑「『司法改革』不是蔡英文最驕傲的政績嗎？為什麼改了半天，連這種保障人民生命財產安全的基本能力都做不到呢？每次發生不幸，就高喊要司法改革，那麼蔡英文總統究竟改了什麼呢？」

孫大千指出第三點，民進黨的立場究竟是否支持依法執行死刑？台灣的廢死力量幕後許多助力都是來自於綠營的政治人物，檯面下偷偷摸摸的支持廢死；檯面上則道貌岸然地捍衛治安，導致法官在判決案情時，對死刑能免則免，能放就放。孫大千表示，「蔡英文總統可不可以一次把話說清楚？」

▼孫大千臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

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