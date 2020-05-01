「FBI帥哥」認罪襲胸G奶網紅　遭求償80萬和解金：下次不會再犯了！

記者孫于珊／台北報導

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，涉對擁有G奶好身材的YouTube團體反骨「象女」星諠，襲胸又「頂撞」，挨告性騷擾。台北地院4月30日傳喚鄧出庭進行不公開審理，鄧庭後受訪表示，他對此深感抱歉，並已向法官坦承犯行。

▲鄧佳華因涉性騷擾罪嫌出庭台北地院，庭後表示他深感後悔。（圖／記者孫于珊攝）

戴黑帽、黑口罩的鄧佳華說，他有在庭上認罪，但迄今對方都不願意和解，民事部分要求和解金80萬元，但他希望能以10萬元以內和解，因此雙方目前無法達成共識，他還說，他該道歉的都道歉過了，只能請法官依法判刑，這起事件讓他深感後悔，「下次不會再犯這種錯了」。另外他也提到，他目前的工作在做口罩，沒有拍片規劃，不過未來仍會想繼續做Youtuber。

鄧佳華2019年6月間，在臉書分享他與星諠的合照，還寫下「這是我人生中第一次摸女生的胸部，你是第一個讓我摸胸的女生，謝謝你願意獻身給我，當作我的生日禮物」等語，令星諠得知後，在Instagram發文怒斥，甚至提告。

▲G奶女網紅星諠遭鄧佳華襲胸「頂撞」，怒發文痛批「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文，我不想原諒這麼瞎的人！丟臉！」（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、Instagram／星諠，下同）

星諠指控鄧佳華在2019年5月間合作拍片時，除了事前未先說明拍攝內容外，拍攝時還當街對她環抱、揉奶，甚至用下體頂撞她，但她當下因礙於情面才沒有當場發怒，並拿出鄧曾用LINE向她道歉的對話紀錄，鄧稱不知道自己為什麼做出嚇到人家的事情，檢方因此將鄧起訴。

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