快訊／「殺警判無罪」嚴重打擊警察士氣！　徐國勇：絕對依法上訴





▲徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

鐵路勇警李承翰去年在台鐵上處理逃票事件，卻遭刺身亡，稍早法官判決出爐，兇嫌因「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。對此，內政部長徐國勇表示，對於判決深表遺憾，絕對依法上訴，為殉職員警爭取公道。警政署也強調，殺警嫌犯應予嚴重譴責並予以相當的刑事罰責，否則將嚴重打擊警察的士氣。

鐵路勇警李承翰2019年7月在台鐵上處理逃票事件，沒想到逃票的鄭姓男子卻持刀將他捅傷，而他保護了全車乘客，卻因腹部被捅傷，最後經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，引發社會嘩然。稍早，法官判決出爐，因「精神問題」判他無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年。

在一審結辯後，檢方主張鄭男雖被鑑定為思覺失調症患者，但仍有辨識、控制能力，因此建請法官判處無期徒刑，不過日前開庭時，鄭男經醫院鑑定後，法官認為鄭於行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但鄭男須強制就醫5年。

不過，法官考量鄭男罹有思覺失調症，長期服藥不規則，病識感不佳，且犯案情節重大，造成社會大眾恐慌，基於維護社會安寧秩序，依規定認為仍應有諭知具保之必要，參酌鄭男家庭經濟狀況，裁定50萬元交保。

對此，徐國勇表示，去年7月，英勇的警察同仁李承翰，在台鐵列車上協助列車長處理補票糾紛時，遭刺殉職，至今他仍對李承翰的殉職感到不捨。

徐國勇也強調，他對今日嘉義地方法院的無罪判決深表遺憾，絕對依法上訴，為殉職員警爭取公道。

同時，警政署也表示，警政署表示，對於本案判決深表遺憾！警察執行國家公權力，殺警嫌犯應予嚴重譴責並予以相當的刑事罰責，否則將嚴重打擊警察的士氣。

警政署強調，支持檢察官依法提出上訴，並將聘請律師全力協助家屬上訴，期待司法能成為執法人員勇於捍衛公權力的後盾，維護警察執法的尊嚴。