「5月1日前稽查北市70間KTV、電影院」黃珊珊：業者再違規就勒令停業

▲台北市副市長黃珊珊認為，消防法有修法必要。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

錢櫃林森店發生大火釀成5死，也燒出了消防公安問題。台北市副市長黃珊珊29日表示，若按照消防法，目前沒有一條可以勒令停業，未來會先透過行政執行法第36條，勒令業者停業並限期改善；有感於消防法規的無力，黃也拋出修法想法，「消防法還是有修法必要」。

黃珊珊表示，台北市政府跟相關檢查、抽檢、聯合稽查，都有按照相關規定進行，「業者或承包商便宜行事，覺得可以忽略規定繼續營業，這不是政府機關可以完全掌握」。

「還是回到犯罪理論，犯罪的人為什麼犯罪？不是因為沒有法律，而是他認為犯罪不會被發現。」黃珊珊說，錢櫃火災的憾事，台北市政府相關稽查責任跟改進，相關稽查內容跟項目可以做檢討，也的確需要即時的影像。

此外，聯合稽查「過度重視防弊」，讓現場稽查人員沒有任何資料，這也必須改善；聯合稽查要取締非常多家，稽查時間相對短，未來還會做檢討改進。

黃珊珊指出，5月1日前會把台北市70間登記有案的KTV跟電影院相關公共場所做稽查。至於為什麼過去沒有做這麼強制的處理？她解釋，案子發生後外界好奇為什麼不能開罰，因為消防法有一條「限期改善」，即便抓到違規也只能先要求限期改善。

黃珊珊說，火災發生後檢視法條，目前最可行、最快速的是行政執行法第36條，行政機關為了避免相關公共安全或急迫的災害發生可以做相關處置，「先用行政執行法要求他們暫時停業，然後限期改善」。

「這幾天的稽查，若按照消防法，我沒有一條可以勒令停業，只能用行政執行法要求他們暫時停業，然後限期改善。」黃珊珊表示，消防法還是有修法必要，市政府也修正SOP，未來若發現違規需要限期，台北市會採取更嚴格的法條，直接用最高標準條件，用行政執行法勒令業者停止使用。

其他人也看了這些…

►錢櫃大火 柯文哲檢討北市府3缺失：稽查填寫資料要E化

►錢櫃中華店、松江店、南京店安檢不合格 北市府共罰36萬

►侯友宜3月就說縮短KTV營業時間 柯文哲：我有我的判斷

更多熱門新聞…

►「柯文哲很生氣！」錢櫃4/22安檢查嘸 原來是資料還沒上傳系統

►黃珊珊還原4/22聯合稽查 「沒看到錢櫃任何施工、絕無隱匿」

►黃珊珊：3/30稽查發現錢櫃隔間牆 曾提醒施工應申請消防計畫