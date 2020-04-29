北市消防局長坦承：4/22稽查錢櫃僅20分鐘　「沒有查5大消防設備」

▲台北市議會警政衛生委員會邀集消防局專案報告。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對林森錢櫃大火，台北市議會警政衛生委員會29日邀集北市消防局、建管處進行專案報告，國民黨議員們關注4月22日稽查是否有查出錢櫃關閉的消防五大設備。消防局長吳俊鴻表示，4月22日聯合稽查只有20分鐘，僅抽查幾個項目，包括滅火器、照明燈，並未包含五大消防設備，他允諾未來會設定必檢的項目，項目會更精簡。

這次火災會造成如此重大傷亡，主要原因是業者關閉五大消防安全設備，包括室內消防栓、自動撒水設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備和排煙設備。針對錢對稽查，北市府在3月6日八大聯檢設備檢查合格、3月30日為今年上半年檢修申報複查合格，4月22日還有一次聯合稽查。

國民黨議員陳炳甫詢問，稽查沒有查五大項目？因為廠商稱2、3月都關的，但是4月22日稽查是打開還是關的？消防局長吳俊鴻表示，當天沒有去查五大項，3/30才大檢查通過，4月22日才對其他項目抽查，包括滅火器、照明燈，以後聯合稽查要訂檢查哪幾項。



隨後，吳俊鴻也還原4月22日稽查花20分鐘，坦言時間太快了一點，時間應再長一點。陳炳甫說，稽查一個晚上去太多地方，也難過一個地方只有20分鐘，不應該「作秀式稽查」。吳俊鴻承諾會檢討。

國民黨議員羅智強質疑，4月22日為何沒有檢查，到底要查什麼東西？吳俊鴻解釋，3月30日檢查過，半年複查一次，功能都正常，他們都是開的，但業者把它關掉，火災現場採證是關的。

羅智強批評，4月22日稽查不夠嚴謹，廠商也是無良，這些枉死的人命怎麼交代，3月檢查都開著 一個月後都沒開，他顯然知道4月22日不會檢查，他還敢關 ，「所以他知道你的tempo」，民眾該受的賠償，市府有責任扛起來，「怎麼會搞到3月後全關，擺明知道市府作業流程」。

對此，吳俊鴻說明，原本聯合稽查項目許多，會抽查其中幾項，未來會設定必檢的項目，項目會更精簡。

國民黨議員戴錫欽好奇，如何確保檢查是開的，平常也不會關的？吳俊鴻指出，聯合稽查一定要檢查，增加檢查頻率，戴追問，技術面能否克服？用電腦連線？吳說，勤務中心負荷不了。

另外，國民黨議員李柏毅也質疑，3月30日看到隔間怎麼能就直接走人，為什麼不開門？直接開門看到電梯在施工，沒有消防計畫就勒令停業？吳俊鴻強調，有看到也有提醒業者，「問他有沒有施工，他說沒有啊」，平常業者都會提 。