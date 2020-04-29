雲端最前線／錢櫃全台停業一週！柯文哲認市府3缺失

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錢櫃大火造成25年來最嚴重KTV傷亡事件，高層團隊28日分頭連開兩場記者會致歉，同時宣布全台17間門市停業一周，對於議員爆料董事長練台生疑似向台北市府施壓，錢櫃代表駁斥這項說法。至於北市府有無疏失？市長柯文哲認了市府有三項缺失，將會立即檢討改進相關做法。《雲端最前線》29日邀請前立法委員沈富雄、中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲柯文哲針對錢櫃相關議題進行回應。（圖／ETtoday攝影中心攝）

台灣連續3天零確診，更長達16天沒有本土病例，指揮官陳時中表示國內疫情，最快到六月可能告一段落，呼籲接下來的五一連假人潮太多的景點就不要去，但1968示警APP引發台南市長黃偉哲不滿，砲轟示警功能不準確，台南警戒地點還比台北多，質疑中央「台南跟你有仇嗎。」

北韓領導人金正恩神隱逾半月，官媒始終未正面澄清「病危說」，掀起外界熱議平壤政權可能的接班人選。南韓國會29日指出，他很有可能指定親妹、勞動黨第一副部長金與正為正式繼承人，藉此強化「白頭血統」的統治權。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。