17歲錢櫃工讀生出院後仍驚嚇過度　家屬：練台生道歉是必要的

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員應曉薇29日上午陪同家屬為錢櫃林森大火受災民眾權益自救會召開第一次會議，一名劉姓家屬表示，她的妹妹已經平安出院，後面妹妹療養期間都是昏睡的狀況，到現在妹妹還沒辦法清楚敘述事發情形，有點驚嚇過度，她也認為錢櫃董事長練台生道歉是必要的。

劉姓家屬表示，她是17歲工讀生的姊姊，妹妹已經平安出院，回家療養，當天妹妹狀況不明，後面療養期間也都是昏睡的狀況，到現在妹妹還沒辦法清楚敘述事發情形，問沒兩句妹妹就昏睡，目前身體狀況穩定，但有點驚嚇過度。他們的心情很緊張，其實當天妹妹發生事情，大家都搞不太清楚，也非常惶恐。

▲家屬表示妹妹仍驚嚇過度。（圖／記者楊亞璇攝）

劉姓家屬表示，錢櫃代表有到醫院探視，有包一萬塊慰問金，但還是有很多傷重家屬，「業者要負很大的責任」，後續賠償的相關慰問，要負很大的責任，目前處理有待加強，需要改善。

劉姓家屬說，事發當天到住院過了兩天，不曉得要聯絡哪個窗口，是比較糟糕的，不管輕傷或重傷、員工或消費者，希望罹難者協助幫忙，道歉是一定要的，是他們責任，至於董事長練台生，「身為負責人道歉是必要的」。

應曉薇指出，希望能幫忙受害者包含死亡、受傷、員工、當日消費者，錢櫃林森店周圍業者、居民可以合理求償追溯，稍晚會公布聯繫電話，讓大家來聯繫。目前有7位家屬，比較難過的是已經身亡的死者家屬，他們自己都說不曉得，認為是一個安全的地方才會去，沒想到卻是天人永隔、生離死別的結局，所以很難過。呼籲錢櫃要負起企業責任，應該勇敢站出來跟社會大眾，尤其跟受害者道歉。

▲台北市議員應曉薇。（圖／記者楊亞璇攝）

至於北市府責任？應曉薇說，既然相關店都關了，但昨天稽查結果有那麼多的缺失，想請問台北市政府、消防局、建管處，每一年都在做什麼？這個北市府也是有責任的。

律師吳威廷表示，針對受害者會成立自救會，希望家屬把醫療單據、還有診斷證明、報稅資料、工作記錄都保留下來，希望市府提供相對應的支持，希望市府依法進行法律追訴。

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