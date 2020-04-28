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【廣編】防疫放輕鬆！大家都在「瘋短影」一起跳PPAP洗手舞

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▲▼iM短影,短影音,iM,PPAP,Piko太郎,洗手,防疫,武漢肺炎,新冠病毒,新型冠狀病毒,COVlD-19。（圖／iM短影提供）

▲知名實況主國動及樂天女孩、中信兄弟啦啦隊都加入PPAP洗手舞行列！

圖、文／iM短影

因為新冠肺炎疫情緣故，居家檢疫人數越來越多，假日不敢趴趴走，選擇苦中作樂拍影片抗疫的人越來越多，全球都席捲了一股短影風潮。連日本紅極一時的Piko太郎也改編無厘頭PPAP神曲，將「Pen-Pineapple-Apple-Pen」（筆、鳳梨、蘋果、筆）改為「Pray for People And Peace」（為人類與和平祈禱），並教導大眾如何正確洗手。

iM短影一直跟著流行脈動，Piko太郎歌曲一出，平台上開始出現一支支跟拍短影片，從小朋友到大人，啦啦隊女孩到饒舌歌手，都跟著歌曲『I have a hand、I have a soap』伸出手跟肥皂不停的『Wash! Wash! Wash!』，連知名浪Live 遊戲頻道當家實況主--國動（張葦航）也加入這波PPAP教洗手的行列！

請繼續往下閱讀...

短影平台日常多半是以快節奏歌曲當道，疫情期間，平台上也出現很多溫馨歌曲搭配替台灣加油的支持影片，用戶們用各種創意展現替台灣跟醫護人員加油的影片，是在疫情期間iM短影有別於以往的特殊風貌。其他像是推廣粉紅色口罩的影片、拿酒精用力消毒的影片，各式各樣的防疫影片在iM短影處處可見！

想要跟上這股防疫拍短影風潮，現在就下載iM短影吧！https://moyin.onelink.me/8Cym/iMPR。

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