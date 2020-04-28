電影院搬回家中！她手工變出「陳媽媽大戲院」…擬真售票口曝光網全跪

▲老公看了都傻眼。（圖／EndlessChenmama。陳媽媽的兒童餐2.0授權，下同）



記者黃可昀／綜合報導

防疫期間大家都宅在家少外出，一位巧手媽媽靈機一動，竟然把電影院搬到家中，做出超擬真售票口、便利商店、熟食販賣部等等，連一向淡定的老公都嚇到頻喊「太誇張了！太誇張了！」照片被轉發到臉書社團，更吸引近9000人按讚。

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▲防疫排隊線超用心。



粉專「EndlessChenmama。陳媽媽的兒童餐2.0」日前PO出一系列「電影院搬回家」照片，原本只是想說把一年用一次的爆米花機拿出來玩，結果兒子提議，「吃爆米花應該要看電影吧！」因為兒子的一句話，她竟然手工完成「陳媽媽大戲院」售票口，上方還貼著詳細電影資訊，清一色都是孩子愛看的卡通，日期、場次、廳別一樣都沒少，簡直是媽媽牌許願池，孩子的願望有求必應。

▲電影資訊的海報也不馬虎。



後來兒子又說想要有一間7-11便利商店，這樣才能買零食，於是她趕快又推出三層鐵架，擺滿餅乾、洋芋片、飲料等食物，且細心地貼上價格，旁邊再擺一桌販賣部，有熱騰騰現做的爆米花，也難怪結婚8年的老公看了都忍不住驚呼，孩子們更是開心到興奮尖叫，且布置過程中有讓小孩親身參與，能增加親子間的感情與樂趣。

貼文後來被轉發到臉書社團《爆廢公社公開版》，網友紛紛回應，「陳媽媽～你們家還缺孩子嗎」、「這前置作業好繁瑣啊，不過大家都有參與到佈置，很好的氛圍」、「媽媽好厲害，同為媽媽我不行」、「這老婆是幼教界出生的嗎？」

▼原PO的三個兒子和其他小孩全坐滿。

