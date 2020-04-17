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日本男星秀「刮鬍神器」網友神出這裏買！4/26前美式賣場價格超佛價報你知

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吉列（圖／品牌提供）

▲日本男星秀「刮鬍神器」網友神出買點！美式賣場價格超佛。（圖／網友提供請勿翻拍）

消費中心／綜合報導

台綜《二分之一強》固定班底日本型男夢多來台多年，總是以一臉乾淨利索的鬍形，給觀眾留下過目不忘的印象。經常在粉絲專頁分享各種男性有興趣的話題的他，近日透露最常被問到的問題，竟然是怎麼維持有型的鬍子。夢多不但親自傳授日本型男普遍流傳的刮鬍密技，更正經嚴肅地表示「不行！不行！」，點醒看到很多台灣男生有的迷思，就是以為拋棄式刮鬍刀比較省錢。夢多還拿出自己習慣使用、刀片輕薄耐用的刮鬍刀，一秒揭示台日男生在刮鬍習慣上的大不同。

▲▼鬍鬚,刮鬍刀,日本,型男,吉列,好市多,美式賣場,夢多。（圖／翻攝自臉書）

▲許多男生使用便宜的拋棄式刮鬍刀，卻還特別私訊夢多問「鬍子該怎麼整理」，讓他百思不得其解。（圖／翻攝自「夢多 mondo 大谷主水」臉書）

原來夢多使用多年、超推薦的就是美國著名刮鬍刀品牌吉列旗下的鋒隱刮鬍刀。許多網友也紛紛在底下留言，「真的刮完很滑順」、「用過吉列就回不去拋棄式了」。死忠粉絲更神出這款刮鬍刀4/17-4/26期間在美式賣場推出「1刀架加9刀片」的大包裝組合，一組折130元，下殺到499元，相當經濟實惠。消息一出令粉絲狂喜，有人爆料，「去年也有賣大包裝，這種優惠可能一年才有一次，上次只入手一組，今年一定要囤貨！」笑說幸運搶到一波的人，一定要且用且珍惜。

吉列（圖／品牌提供）

▲網友熱情分享吉列鋒隱刮鬍刀大包裝在美式賣場獨家開賣的情報，底下隨即有人大推「可囤貨，這價格有划算」。（圖／翻攝自網路好市多商品經驗老實說）

消費者也在臉書社團分享最新的使用體驗，有人特別找出過去的刮鬍刀相比，發現這次的「鋒隱」全新升級了，首先是刀柄改成了金屬製，整體質感比前一代來得穩重高級，更有感的是「重量重一點，握起來比較防滑，刮起來也更滑順」，手感上更好控制刮除方向與力道。此外，也有網友補充，刀片是選用日本精鋼，配合塗層鍍膜的專利，可讓刀片更鋒利，也更持久耐用。「這支刀片背面也是精細修髮刀，可以刮鬢角跟臉部細毛，稍微修一下就可以讓鬢角的型跳出來，一刀兩用很方便。」看到原PO力推，加上網友齊聲接力推薦，讓還沒試用過吉列的人也心癢癢，馬上tag朋友「最近有去好市多幫我買這個」，就連女生也主動說要幫另一半把貨囤起來。

吉列（圖／品牌提供）
▲美式賣場獨賣的吉列鋒隱刮鬍刀大包裝組掀起一片討論熱潮。（圖／網友提供請勿翻拍）

▲▼鬍鬚,刮鬍刀,日本,型男,吉列,好市多,美式賣場,夢多。（圖／翻攝自臉書）
▲精打細算的夢多列出算式，讓網友一秒就比較出勝負。（圖／翻攝自「夢多 mondo 大谷主水」臉書）

不過也有人好奇，美式賣場的價格真的這麼狂？沒跟上這波優惠應該也不會太肉痛吧？拿夢多的算式來解釋：以追求省錢的心態來看，輕便刮刀一支算8元，3天換一支新的，1個月算80元；而夢多推薦的吉列鋒隱刮鬍刀，在美式賣場獨賣的大包裝組原價629元，等於一個月僅需花63塊，就已經比使用輕便刮刀還划算。如果是網友神出的下殺價499元入手，「每個月竟不到50元」！日後每天刮鬍子一定會格外有爽感。跟著日本型男的腳步，4/26前跑一趟美式賣場、用最優惠價格入手日本男生超推薦的高CP值刮鬍神器！

夢多臉書推薦影片請看這>> https://lihi1.com/jh4LU

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