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爸媽要注意！兒童「這種常見情況」千萬不能戴N95　醫急籲：肺損傷不可逆

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▲上海,新冠肺炎,新冠病毒,口罩。（圖／路透社）

▲人人戴口罩防護。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情逐漸平息，各地陸續開學復課。日前，浙江省杭州市一位讀小六的女孩放學回家後，疑惑問媽媽，自己戴著口罩上體育課都覺得有點悶，「可有幾個同學還戴N95口罩，他們難道不覺得氣悶嗎？」一聽這話，作為醫生的媽媽頓時急了，趕緊上網呼籲，「孩子心肺很稚嫩，一旦心肺功能受損的話，是不可逆的。」

據《錢江晚報》報導，她進一步解釋，「N95口罩完全不適合孩子戴，這類口罩只適合醫生等特殊工種的人。」

不少家長已經發現，孩子戴口罩時往往「張嘴呼吸」，還有的孩子戴著口罩呼吸困難。針對這一現象，大陸口罩團體標準的起草人之一、東華大學紡織學院教授靳向煜表示，佩戴口罩就好比是給自己的呼吸系統設置了一道「過濾屏障」，這道屏障既要阻隔顆粒物、飛沫等，又要保證呼吸順暢；兒童肺部力量相對較弱，長時間佩戴的兒童口罩首先就是要求「通氣舒適」。

北京大學基礎醫學院免疫學教授王月丹提醒，即便是大人在佩戴N95口罩時，一次時間也不能超過4個小時，如果長時間持續使用N95口罩，會造成肺部損傷，可能會引起肺氣腫之類的問題。

四川大學華西醫院感染管理部的專家宗志勇、王妍潼建議，不要給7歲以下的兒童戴N95口罩，哪怕是做了特殊空氣閥設計的N95口罩，因為呼吸阻力會太大，小朋友會有窒息風險。

廣州中醫藥大學第一附屬醫院感染管理科主任何浩則表示，N95口罩能過濾掉95%的微小顆粒，這勢必會影響它的透氣性，戴久了會因缺氧，感到困倦、頭暈、胸悶。

他稱，不建議孩子戴著口罩做劇烈運動，可能會引起缺氧，如果孩子需要上體育課的話，建議在通風的戶外進行，進行體育活動時可不戴口罩，儘量選擇可保持一定距離的運動項目，避免密切接觸。

►戴口罩也要記得保養

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