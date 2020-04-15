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通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳

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通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳（圖／資料照）

▲平日賣場就算人手一籃，籃內也不見得是重複品項。然而近日在各大賣場，女性消費者提著的購物籃中，不約而同都有限時優惠的好自在液體衛生棉。（圖／網友提供，請勿翻拍）

消費中心／綜合報導

好不容易才退燒的囤物潮，疑似又因優惠檔期而再起？不少零售、量販通路，近日在中午或下班時段湧入女性消費者，她們的購物推車不見得都放一樣商品，但一定都有的品項竟是「衛生棉」！原來對於女性來說，要未雨綢繆的不只是衛生紙、泡麵，每個月那幾天的工作也要超前部署，如果再遇上網友齊推用過就回不去的「液體衛生棉」特賣中，總是能吸引眾多消費者囤貨一波。

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳（圖／資料照）

▲優惠特賣總能瞬間吸引人潮！近日穿梭在各大零售、量販通路的消費者，不約而同擠在女性用品專區，爆棚買氣讓經過的民眾都不免好奇多看兩眼。（圖／網友提供，請勿翻拍）

這款讓女性消費者買到手軟的液體衛生棉，其實早已是衛生棉界的超夯爆品，從網友為它加封的「神隊友」、「黑洞」等封號，即可看出液體衛生棉奠定的傳奇地位。封號之一的「黑洞」，主要是形容液體衛生棉深不見底、有如黑洞般的「強大吸收力」，獨家設計的「黑洞吸收孔」，能將經血一路吸到最底層，並且維持表層乾爽潔淨。各年齡層的客群都驚喜表示，「第一次用還以為那次的量比較少，撕下來才發現原來都被牢牢鎖在底層了。」無怪乎上市以來，也能像黑洞般狂吸鐵粉囤貨。

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳（圖／資料照）

▲神奇的「黑洞吸收孔」接收到經血，表面只有小小的吸取面積，翻面則會發現經血瞬間吸到底部才擴散，乾爽表面維持私密肌舒爽感。夏日將至，能夠解除私密肌悶濕不適的衛生棉，更成為眾多女性挑選私密用品的重要關鍵。（圖／資料照）

每個月好朋友造訪的日子，總會帶給身體或多或少的束縛感。像是一般衛生棉在吸附經血後，棉芯難免會膨起，讓敏感的妹妹肌閃躲不及，坐著站著都有尷尬不適的異物感。有別於傳統衛生棉的設計，液體衛生棉採用獨家FlexFoam液體材料，打造出比棉花還輕的吸收芯，吸到飽也只維持0.3cm的超薄曲線。過去，量多的前3天是經期最難熬階段，如今有了液體衛生棉的強勢助攻，也能隨時隨地維持日常般的清爽。

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳（圖／資料照）

▲吸收的量再多，也不像一般衛生棉那樣變得膨脹厚重，而是維持0.3cm輕薄舒爽的厚度。（圖／資料照）

面對生理期，女性難免擔心稍微走路或小跑步一下，就容易讓衛生棉變形走位，導致經血外漏。完成輕薄乾爽目標的液體衛生棉，同時也以高壓技術將液體材質轉化成貼合身形的材質，讓液體衛生棉也能有類似記憶棉的回彈與觸感，加上尾端3D fit橫間設計，就能完美貼合每個身形的女孩。即使出門逛街、上課上班、到健身房運動鍛鍊，都能溫柔服貼身體曲線，放肆大動也不變形。

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳（圖／資料照）

▲使勁全力揉捏衛生棉再攤平，液體衛生棉比起他牌，無變形也更平整，令人驚豔獨特FlexFoam液體材料的威力。（圖／資料照）

帶來革命性轉變、顛覆業界的好自在液體衛生棉，無論有無特價，在網路上的討論幾乎都呈現一面倒的好評，網友讚聲不外乎是，「服貼到好像沒有墊一樣，真的沒感覺！」、「吸收速度超快！重點是不會回滲，那個來再也不會濕濕黏黏又悶熱」、「超神奇～真的像黑洞一樣，經血都被吸到看不見了」。還有人難忘初次試用的驚豔感「簡直都忘了好朋友到底有沒有來」，直呼總算完成她從小到大希望煩人經期快苦喔的心願。

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳（圖／資料照）

▲液體衛生棉size齊全，從日用、量多到夜用，滿足每個女孩正經歷的生理狀態。（圖／資料照）

每個月的那幾天就是要格外寵愛自己一點！也因此，鐵粉一接收到「各大通路即日起～液體衛生棉買2送1」的消息，全都在第一時間趕衝一波，就怕晚了一步只能對著空貨架扼腕。雖然清明前後天氣微涼，但接下來就是踏入夏季悶熱的開始，趁著這波優惠囤好幾個月的量，就能安然度過爆汗夏季，找個時機點再跟好姐妹炫耀推坑，讓她們享受「一用就回不去」的滿滿療癒感。

▼鐵粉一接收到「各大實體通路即日起～液體衛生棉買2送1」的消息，全都在第一時間趕衝一波。（圖／網友提供，請勿翻拍）

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳（圖／資料照）


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