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洗手、戴口罩只是基本！營養師建議「1天2顆高C奇異果」有助腸道壯壯、提升身體保護力

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▲▼防疫,維生素C,腸道,健康,免疫力,水果,奇異果,武漢肺炎,新冠病毒,新型冠狀病毒,COVlD-19 。（圖／台灣癌症基金會提供）

▲研究顯示，奇異果擁有豐富維生素C、水溶性膳食纖維、酵素和有機酸，能幫忙維持腸道健康還能抗憂鬱！（圖／台灣癌症基金會提供）

生活中心／綜合報導

在疫情仍然不能輕忽大意的現在，一般民眾除了戴口罩、勤洗手，也希望以體質調理等方式增強身體免疫力，好度過這段全民抗疫時期。

提升免疫力有多種做法，但在此之前，民眾更應該了解為何體內的免疫力會下降失調。事實上，當人們有了睡眠不足、抽煙、攝取過多糖分、沒有規律運動等不良習慣，就會引起身體發炎、產生過多自由基，進而破壞細胞、免疫系統，當細胞有所破損，病毒細菌就容易從破口進入，影響身體健康。

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宋明樺營養師表示，人體其實很常處在慢性發炎的狀態，因此不論是過去或是這段疫情緊張的期間，都建議民眾在日常飲食上要多從新鮮蔬果攝取微量營養素或維生素C，能減少引發發炎的中間物質（發炎介質），尤其是具有強大抗氧化功能的維生素C能減少自由基，降低細胞受到傷害，白血球的正常運作也必須仰賴維生素Ｃ，在防禦入侵病毒細菌這項工作上扮演很重要的角色。但因人體無法自行合成維生素C，因此必須靠選對食物來為身體供給。

市面上，有不少蔬果都富含維生素C，但宋明樺提醒，維生素C不耐高溫，考量到國人習慣把蔬菜燙熟再吃，因此水果會是補充維生素C更適合的來源。「像是柑橘類的柳丁、橘子，現在都還吃得到，而開始要盛產的奇異果，富含的維生素C也很高，一天1-1.5顆顆就能達到衛福部建議的每日攝取量100毫克！」其中奇異果營養密度高，擁有維生素C、E、類胡蘿蔔素、多酚類等具抗氧化作用之營養素及物質，在眾多水果中，是維生素C的最佳來源之一。

▲▼防疫,維生素C,腸道,健康,免疫力,水果,奇異果,武漢肺炎,新冠病毒,新型冠狀病毒,COVlD-19 。（圖／台灣癌症基金會提供）

▲奇異果富含維生素C，每天1～1.5顆奇異果就達到衛福部建議的每日攝取量100毫克。（圖／台灣癌症基金會提供）

奇異果不僅有維生素C，亦含有水溶性膳食纖維、酵素與有機酸，對維持腸道健康來說相當重要。「身體百分之七十的免疫系統都在腸道。」宋明樺說明，「身體許多部位都有粘膜做為對抗細菌病毒的第一道防線，包括腸道粘膜。」人們在吃東西時或多或少會吃下細菌病毒，如果因腸道不健康導致細胞緊密度不夠、出現腸漏，細菌、病毒或是大分子營養素就會順著漏洞跑入身體裡，讓免疫系統大亂。「奇異果中的膳食纖維是腸道好菌的營養來源，攝取足夠的膳食纖維就能讓好菌利用、維持腸道菌相平衡。」

再者，研究也顯示，奇異果的酵素與有機酸，可以同步刺激黏蛋白生成，「黏蛋白就像是腸道保護層，可以抵抗病原體，阻隔有害外來物。」簡單來說，吃奇異果的好處，一是可以調節發炎介質、減少自由基，二來可強化免疫細胞、打造菌相平衡的腸道環境，為身體減少傷害、加強防禦的雙重防護。

▲藥物是否有療效，你的腸道菌決定？（圖／pixabay）

▲研究證實，擁有健康、菌相平衡的腸道環境，也能同步提升身體保護力，奇異果含有豐富膳食纖維，促進腸道健康，進而支持人體的防禦機制。（圖／pixabay）

若想提升自我免疫力，除了要建立規律的生活作息，應盡量攝取如木瓜、柑橘、奇異果等富含維生素C的水果，一天攝取量可參考衛福部的「蔬果579」，意即12歲以下兒童每天要攝取3份蔬菜與2份水果，12歲以上女性每天攝取4份蔬菜與3份水果，12歲以上男性每天則要攝取5份蔬菜與4份水果。

此外，防疫期間民眾長期戴口罩、社交生活減少，難免會有憂鬱、疲倦等負面情緒，維生素C參與了神經傳導物質的合成，多吃富含維生素C的水果同時可以幫助舒緩心情。研究顯示，每天食用2顆奇異果，為期6週，可降低32%憂鬱情形、35%不安情緒，提升31%活力感，是抗壓的好食物之一。「也有研究顯示，維生素C不足的人，每天1顆黃金奇異果，連續吃一個月後，體內防禦細菌感染的嗜中性白血球也會增加。」而對於飲食格外小心的糖尿病族群，宋明樺也特別解惑，「其實不管綠色或是較甜的黃金奇異果，都是低GI食物，升醣指數不高，適量的攝取一樣可以是糖尿病患者用來補充營養、有助腸道健康的水果選擇。」富含可溶性膳食纖維及水果酵素的奇異果，舒緩情緒、幫助消化之外，也能提升健康的腸道環境，多管齊下幫助提升自我免疫力。

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