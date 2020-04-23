母親節在家開起「時尚髮廊」！台日熱銷染髮霜「好染好上色」媽媽立馬變年輕

▲宣若染髮霜破天荒啟用首位台灣區品牌代言人——金馬獎影后謝盈萱。她備受肯定、淋漓盡致的演技，就像擁有20種時尚髮色的宣若EX染髮霜，要幫想隨心變髮的你，自由變換不同面貌。（圖／宣若提供）

消費中心／綜合報導

距離母親節剩下2個多禮拜，準備好要送給親愛媽咪什麼禮物了嗎？近日因為疫情關心家人而憂心忡忡的媽媽，原本的秀髮頓失光澤，白髮肆無忌憚地冒出來，看起來更顯疲憊。今年無法放鬆快樂地請媽媽到餐廳吃大餐，不如就送給媽媽此時此刻最需要的「回春」好物，不用花大錢送媽媽做醫美，小資族只需要買齊媽媽私心偏愛的染髮霜色號，再加碼一支遮白補色刷，讓媽媽待在家裡也能染出髮廊般的均勻髮色，隨時幫心愛的她重拾女神氣場！

白髮問題永遠是顯老的關鍵，一旦頭髮變長或時間一到就得補染，總是為了子女省吃儉用的媽媽，捨不得上髮廊就怕超出預算，加上全民防疫時期又不方便出門，就等子女們親手獻上暖心服務！在台灣率先導入One Push劑型、來自日本染髮劑製造大廠hoyu的「宣若EX染髮霜」，正好可助有心子女一臂之力。日本原裝進口、共有20種時尚髮色的「按壓式染髮劑」，只要簡單一按，就可以擠出兩劑在盒附的染髮專用梳上，不用攪拌調勻，直接從髮根梳染到髮尾，其濃密的乳霜質地能緊貼髮根不怕滴落，徹底覆蓋白髮處，溫和的花朵清香，在家DIY染髮也不用擔心刺鼻氣味。

全頭均勻塗抹完，在等待上色的空檔和媽媽閒話家常、關心讓她最近苦惱或開心的大小事，然後洗完吹乾後就會發現，添加亮澤與護髮成分的染髮劑，讓原本斑白鬢角、頭頂都重新恢復亮麗光澤，連帶全臉與心情都跟著亮了起來。

一頭柔順不乾澀的秀髮，幫媽媽把視覺年齡一口氣減個10歲，原本母子母女的組合，如今看起來都像是「姐弟姐妹」！之後若有新生白髮，也不用再花時間全頭重染，用不完的染劑能在高封閉性、抗氧化的容器內保存，下次局部補染，省錢又省時間。或是再搭配海綿梳形刷頭設計的「宣若一抹遮白補色刷」，出門前在白髮處輕輕一刷，立即均勻上色、不易結塊，自然地遮蓋新生白髮。

擁有穩定安心優良品質的「宣若」，自2011年在台上市至今，皆沿用日本代言人作為品牌形象，2020年首次破天荒啟用台灣區代言人，相中的就是近年在戲劇圈表現十分亮眼的金馬影后——謝盈萱，而這同時也是謝盈萱第一個正式接下的商品代言！無論是舞台劇、電視劇到電影，謝盈萱總能將角色發揮地淋漓盡致，就像擁有20種豐富時尚髮色的宣若EX染髮霜，幫想自由變換不同樣貌的你，突破傳統染髮劑只有棕色到黑色系的刻板印象，讓遮染白髮也能享受流行多變。

現代女性總是身兼多重身份，她們除了是媽媽，也是勤快敏捷的上班OL、溫柔浪漫的好情人，更有著獨一無二的真我風格。除了內在蘊含的飽滿能量，自然也希望保有外在的亮麗形象，在工作夥伴、家人孩子的面前，展現完美身影。簡單一按、一抹，就還給女性無瑕髮色的宣若，要幫認真工作、照顧家庭的你，無論身處哪個位置，都能專業演繹、亮麗出擊，成為自己生命中最耀眼的影后。

宣若染髮霜官網：http://tw-hoyu.com.tw/prodinfo.php?id=1

網路商城：

◆樂天市場https://goo.gl/He16AM

◆PChome商店街http://bit.ly/36Ecx3m

及各大連鎖藥妝通路皆有販售！