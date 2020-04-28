川普宣布最新「解封藍圖」　各州篩檢目標：至少占州內人口2％

▲川普公布「解封藍圖」，一旁的螢幕秀出「讓美國再次開放」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間28日上午8點30分，美國累計98萬7467例確診、5萬6164死，總篩檢人數559萬3495人。總統川普於美東時間27日宣布「解封藍圖」，為目前防疫措施互有差異的各州，以及聯邦政府訂下解封指引。

CNN報導，川普在防疫記者會上表示隨著時間過去，政府不斷擴大檢疫能量，篩檢達到一定人數（約占全國人口1.64%），對於解除居家禁足令及各項封鎖的時機，已經越來越有信心。

川普表示，「我們想要讓我們的國家重新開放，篩檢再也不會是個問題，事實上，這甚至會成為我們重要的資產之一。」美國篩檢的人口全球第一，大量篩檢的數據結果將能夠提供公衛專家、政府團隊等單位，關於此次疫情更精準的一些事實，甚至對未來防範類似事態大有幫助。

「今天我們宣布釋出新的指引測試」，川普表示聯邦政府的「解封藍圖」，是為當前正在發展解封計畫的各州，提供不同階段、安全至上的政策依循，「我們的藍圖解釋了各州該如何全面重新啟動，擴大檢疫人數，在測試平台上建立偵測地區性疫情爆發的監測系統，還有執行接觸追蹤。我們什麼都有。」

一名白宮官員告訴CNN記者，最新的聯邦政府指引的目標，是要幫助各州擴大篩檢，每州篩檢人數至少要達到2％的人口，並特別關注弱勢族群和急診室的所有醫護人員。