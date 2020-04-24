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每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」一箱下殺180元　開賣首日網友搶囤貨

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▲▼洗衣,美式賣場,洗衣精,霉菌,日本,ARIEL,換季,夏季。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲有網友表示現場群眾搶購的盛況，就讓補貨車在十分鐘內補了兩次貨。（圖／網友提供請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

去年在美式賣場造成搶購的「ARIEL抗菌抗臭洗衣精補充包組」，如今又捲土重來祭出優惠折扣，一箱共有12包720g的補充包，原價839元已經是有感價格，沒想到即日起～5/3更祭出獨家現折180元的超殺優惠！

▲▼洗衣,美式賣場,洗衣精,霉菌,日本,ARIEL,換季,夏季。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲「洗衣神物」美式賣場5/3前現折180元！（圖／網友提供請勿翻攝）

今天促銷才開賣第一天，就收到許多全台各地死忠消費者的戰績「回報」，有網友表示現場群眾搶購的盛況，就讓補貨車在十分鐘內補了兩次貨。還有網友一早在美式賣場的臉書社團上分享「前面的大叔一次搬了10箱…」，引發上千名網友熱烈回應，紛紛表示要去賣場買爆、下午準備要請2小時特休衝去補貨，甚至還有消費者一大早10點就騎著機車一次搬四箱ARIEL洗衣精回家的搶購現象。

▲▼洗衣,美式賣場,洗衣精,霉菌,日本,ARIEL,換季,夏季。（圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）
▲賣場直擊貼文發表後，引來上千名網友響應。（圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼洗衣,美式賣場,洗衣精,霉菌,日本,ARIEL,換季,夏季。（圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲為了ARIEL難得的限時特惠，有消費者一早騎著機車直接搬四箱。（圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

這款日台消費者都一致好評的ARIEL洗衣精，究竟有什麼厲害之處呢？過去就有網友特別在公開社團貼文表示，總是悶在廚房工作先生，衣物總是沾染很重的油煙味，因此趁特價的時候，買了網友推薦的ARIEL抗菌抗臭洗衣精試用看看，結果效果讓她直呼「除臭效果很驚人」。還有網友請教社團內購買洗衣精的意見。兩篇貼文發表後，引來不少死忠粉絲來應援「因為抗菌又防霉，我都曬室內真的好用，也不會發霉喔！」、「之前去日本自由行，民宿用這個，覺得好用。回來台灣洗衣精直接換這個！味道也不錯」。

▲▼洗衣,美式賣場,洗衣精,霉菌,日本,ARIEL,換季,夏季。（圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼兩篇貼文發表後，引來不少死忠粉絲來應援。（圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼洗衣,美式賣場,洗衣精,霉菌,日本,ARIEL,換季,夏季。（圖／擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）


台灣人不只瘋遊日本，選購生活用品也習慣跟隨日本腳步，能被高標準日本人認證的愛用商品，就等於擁有讓人信賴的品質。深受日本主婦喜愛的ARIEL，不僅在日本創下連續6年銷售第一，根據品牌統計，回購率也高達9成以上。受到台日家庭青睞的除了抗臭力，還有99.9%有效抗菌，洗完衣服後感覺更安心！能夠受到日本主婦喜愛，它的洗淨能力更是不用說！不管是大人滴到的咖啡漬、頑固難消的領口污漬，以及小朋友吃飯容易被濺到的各種有色醬料與公園的灰塵泥巴，多達100種污漬在面對「ARIEL抗菌抗臭洗衣精」的深層洗淨力時，通通只能OUT。

最近梅雨季節天氣變化多端，忽冷忽熱又陰雨連綿，衣物容易附著大量汗漬汙垢。原以為丟進洗衣機就能把衣物洗淨，卻驚訝的發現，衣服洗過了竟然還會臭！長年深入研究如何清潔衣物的日本ARIEL發現，臭味其實與不斷滋生的細菌息息相關，衣服上的異味菌就是洗不掉的悶臭味主因，而會造成細菌「大量噴發」主要來自以下的循環狀態：

洗衣槽陰暗處暗藏了許多黴菌，即便衣服丟進去洗過還是會殘留細菌，接下來在多雨潮濕的地方晾曬著，就會讓細菌量再度大爆發，這種循環讓衣服再怎麼洗都是髒的。人們穿著悶臭衣物再次清洗時，新舊細菌就會再次循環。所以「洗過不一定真的乾淨」，想擺脫「臭臭菌」纏身，就得對症下藥。ARIEL讓日本媽媽最為推崇的「3重深層抗菌」，則能在洗衣的同時，防止洗衣槽滋生霉菌，晾衣與穿衣時防止細菌蓬勃發展。

現在正值洗衣機三不五時就要出動的時候，等到正式入夏，髒衣物還會有直衝腦門的悶臭，過去有相同困擾的日本媽媽，使用過「ARIEL抗菌抗臭洗衣精」後，有高達90%的人表示抗菌除臭相當有感，也有媽媽在Amazon Japan上發表5顆星評論，像是最容易有悶臭感的毛巾，經過深層洗淨後「真的有感不會悶臭了」、「過去根深蒂固的難聞氣味都消失了」。還沒有體驗過的民眾，快把握這次難得的優惠檔期，5/3前去賣場買一波！

▲▼洗衣,美式賣場,洗衣精,霉菌,日本,ARIEL,換季,夏季。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼使用過「ARIEL抗菌抗臭洗衣精」後，有高達90%的人表示抗菌除臭相當有感。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼洗衣,美式賣場,洗衣精,霉菌,日本,ARIEL,換季,夏季。（圖／網友提供請勿翻攝）

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