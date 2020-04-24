　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

《美少女戰士》快閃店空降夢時代！網曝「跟母親節檔期一起買」衝滿額更EZ

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼美少女戰士,美戰迷,夢時代,母親節,週年慶,2020母親節。（圖／統一夢時代提供）

▲《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會在高雄夢時代登場！準備衝一波母親節檔期的美戰迷，如今多了一系列夢幻品項，可直攻母親節滿額優惠。（圖／統一夢時代提供，下同）

消費中心／綜合報導

「我要代替月亮懲罰你！」這句讓許多女生尖叫的經典台詞，來自風靡90年代的經典漫畫《美少女戰士》！日本漫畫家武內直子以浪漫唯美的畫風，賦予每個美戰角色獨一無二的個性，更讓女生著迷的，還有絢爛的變身過程與華麗裝扮，不僅席捲當代萬千少女的心，以現代角度來看仍然經典時尚。

如今，要請高雄的美戰迷準備出動了！今年的《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會，從台北結束後，直接殺到高雄「夢時代」華麗登場。日本最威魔法少女漫畫要攜手全台規模最大購物中心，一舉搶攻母親節檔期。位於統一時代百貨高雄店1F（大門入口旁）、即日起快閃至5/13的展場，一貫的粉系色調讓人浪漫少女了起來，現場更佈置美少女戰士主題牆面，以及五大戰士的背板，絕對成為除了結帳以外，另一支排隊拍照打卡的隊伍！

▲▼美少女戰士,美戰迷,夢時代,母親節,週年慶,2020母親節。（圖／統一夢時代提供）

▲佈置粉嫩的美少女戰士主題牆面與人像背板，絕對殺爆美戰迷的手機記憶體。

今年的美戰新品擁有超過700種主題以及限量首發款，不論美戰迷最近缺什麼，或是想補齊收藏最後一塊缺角，現場類別包括飾品配件、彩妝保養、生活用品、文具周邊等都有得買，宛如邪惡組織一般來勢洶洶，需要新台幣攻擊！

總是賣到斷貨的限量新品，是所有收藏家心中的「夢幻逸品」，今年必入手的限量經典就是《美少女戰士》兩用子母包，這款子母包巧妙地把經典角色月野兔、露娜貓的icon融入包款設計上，活潑藍白相間的水手服搭配愛心變身器、蝴蝶結的後背包造型就是月野兔無誤，立體紫色貓臉加上眉心的上弦月造型側肩兩用背包，不用多說，就是阿兔的好夥伴貓咪露娜，出門旅行或只是想走走逛逛，揹大揹小都很實用，難怪商品資訊在社群曝光後，早早就被一票美戰迷鎖定。

▲▼美少女戰士,美戰迷,夢時代,母親節,週年慶,2020母親節。（圖／統一夢時代提供）

▲限量兩用子母包（左下）以及經典造型髮繩（右上），被美戰迷視為今年必敗必搶的夢幻逸品。

《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會適逢母親節檔期，每年這個時候就是利用超優惠折扣價入手保養彩妝、生活用具的日子，而今年寵愛媽咪的折扣也不馬虎，即日起～5/13全館指定店櫃即享滿3,000元送300元電子特別券優惠、傢俱買滿25,000元送1,600元，持華南夢時代聯名卡在指定時間內刷滿6,000元則加送100元電子特別券，母親節首4天持聯名卡刷滿60,000元即贈1,200元電子抵用券、刷滿200,000元再加送BALMUDA循環扇乙台（限量十台）。即日起～4/26全館刷聯名卡，還可享最高回饋15.67％。

▲▼美少女戰士,美戰迷,夢時代,母親節,週年慶,2020母親節。（圖／統一夢時代提供）

▲全館消費滿600元再扣會員點數6點，即可把鍋寶不鏽鋼刀具五件組、康寧陽光橙園碗、康寧VISIONS餐盤二件組等來店禮帶回家。

早早鎖定好必敗商品，就能以超殺優惠把它們帶回家。當把購物清單上的品項全推去結帳，發現竟然還差一點點就滿額怎麼辦？美戰迷直呼「別猶豫～」，《美少女戰士》的主題周邊正好可以一起衝滿額，享受到折扣同時再把少女時期的夢想帶回家珍藏。
 

ET快訊
早預言羅志祥演藝事業「跳崖式下降」！命理師警告他不只中桃花劫
饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」挺羅志祥！她硬起來反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高雄夢時代300坪「時代城」1秒玩穿越！　免費入場體驗市集、客棧好神奇

日本男星秀「刮鬍神器」網友神出這裏買！4/26前美式賣場價格超佛價報你知

洗手、戴口罩只是基本！營養師建議「1天2顆高C奇異果」有助腸道壯壯、提升身體保護力

全球暢銷「夾餡貓零食」登台！貓界KOL開箱掀暴動　限量豪奢禮盒開放整組打包

通路再爆囤貨潮！小姐姐人手一籃「神級液體衛生棉」黑洞吸收力狂吸鐵粉結帳

徵城堡主人！超美千坪「歐風莊園」開價億元　吸引民宿餐廳、私人招待所進駐

防疫還是要美美的！「漫雲思境」引進PLT凍晶技術　雷射復原期有望縮短一半

國外好野人也來買！高雄農16特區「最高摩天豪宅」李天鐸操刀　釋出最後珍稀席位

《保護地球・缺你不可》黃信堯拍紀錄片幫觀眾「放慢腳步」　用鏡頭反思環境問題：人類發展得太快速

《保護地球・缺你不可》跳脫既定印象的環境工作者　林藝：我只是做一件「喜歡的事」它剛好是環保

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

征服媽媽的心！母親節送禮好選擇　坐趟捷運全蒐集

《美少女戰士》快閃店空降夢時代！網曝「跟母親節檔期一起買」衝滿額更EZ

即飲、手沖傻傻分不清？街頭盲飲實測　這「咖」好味如大師手沖

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

爆紅生吐司、充滿父愛的可頌　4大品牌必吃麵包擄獲貪吃鬼的胃袋

SOGO台北店滿5千送4百連續13天　「防疫戰備車」加購現賺1800元

【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥全來了！「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

母親節在家開起「時尚髮廊」！台日熱銷染髮霜「好染好上色」媽媽立馬變年輕

【廣編】許太太看過來！　許光漢帥氣學生裝扮為舒跑代言

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

只會台語！聯絡簿被老師寫滿⋯孫翠鳳女兒「都聽不懂」

超邪惡「芋泥壽司」！台中高CP值日料　厚切生魚片嫰滑鮮美

新iPhone SE白色64GB最受歡迎　電信數位門市五成以上用戶搶購

「口罩SIZE神符合」她激推療癒盒　一票人+1好用...曝少放一樣恐毀了

好酒沉甕底！亞太電信祭198元超低資費　輕鬆入手iPhone SE

民眾黨：紓困2.0砸2.7億補貼商家卻忽視弱勢租屋族

唐鳳「口罩3.0再升級」：期數週一為起始、取貨同時可續訂

消費熱門新聞

台酒麵攤超逼人！三杯雞乾麵上市

日本男星「刮鬍神器」美式賣場獨賣

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

超萌miffy來了！限量面紙盒、3用床上桌必收

「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

SOGO台北店滿5千送4百連續13天

洗碗機讓你把時間留給更值得的人

街頭盲測　這「咖」味如大師手沖

家樂福防疫新規！即日起進賣場強制戴口罩

兼顧家計拚店長！巧手收服王令麟

美戰快閃店空降夢時代！網曝這樣衝滿額更EZ

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

更多熱門

相關新聞

母親節送禮好選擇　坐趟捷運全蒐集

母親節送禮好選擇　坐趟捷運全蒐集

母親節即將來臨，你的愛的禮物準備好了嗎，捷運廣告已經幫你整理好送禮清單，想表達對媽媽老婆永恆的愛，送上I-PRIMO鑽戒，就能把愛永久保存在手中，想讓他們化身女神，送上ALLIE防曬水凝乳，就能一秒擁有燦爛光澤肌，想聰明消費的話，就不能錯過最低71折的ORBIS。

SOGO台北店滿5千送4百連續13天

SOGO台北店滿5千送4百連續13天

台日熱銷染髮霜讓媽媽立馬變年輕

台日熱銷染髮霜讓媽媽立馬變年輕

夢幻系生乳捲來襲！粉紅慕斯尬覆盆莓凍太欠吃

夢幻系生乳捲來襲！粉紅慕斯尬覆盆莓凍太欠吃

生活工場進駐東森購物　公開必搶超高CP值好物

生活工場進駐東森購物　公開必搶超高CP值好物

關鍵字：

美少女戰士美戰迷夢時代母親節週年慶2020母親節

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面