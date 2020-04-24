《美少女戰士》快閃店空降夢時代！網曝「跟母親節檔期一起買」衝滿額更EZ

▲《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會在高雄夢時代登場！準備衝一波母親節檔期的美戰迷，如今多了一系列夢幻品項，可直攻母親節滿額優惠。（圖／統一夢時代提供，下同）

消費中心／綜合報導

「我要代替月亮懲罰你！」這句讓許多女生尖叫的經典台詞，來自風靡90年代的經典漫畫《美少女戰士》！日本漫畫家武內直子以浪漫唯美的畫風，賦予每個美戰角色獨一無二的個性，更讓女生著迷的，還有絢爛的變身過程與華麗裝扮，不僅席捲當代萬千少女的心，以現代角度來看仍然經典時尚。

如今，要請高雄的美戰迷準備出動了！今年的《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會，從台北結束後，直接殺到高雄「夢時代」華麗登場。日本最威魔法少女漫畫要攜手全台規模最大購物中心，一舉搶攻母親節檔期。位於統一時代百貨高雄店1F（大門入口旁）、即日起快閃至5/13的展場，一貫的粉系色調讓人浪漫少女了起來，現場更佈置美少女戰士主題牆面，以及五大戰士的背板，絕對成為除了結帳以外，另一支排隊拍照打卡的隊伍！

▲佈置粉嫩的美少女戰士主題牆面與人像背板，絕對殺爆美戰迷的手機記憶體。

今年的美戰新品擁有超過700種主題以及限量首發款，不論美戰迷最近缺什麼，或是想補齊收藏最後一塊缺角，現場類別包括飾品配件、彩妝保養、生活用品、文具周邊等都有得買，宛如邪惡組織一般來勢洶洶，需要新台幣攻擊！



總是賣到斷貨的限量新品，是所有收藏家心中的「夢幻逸品」，今年必入手的限量經典就是《美少女戰士》兩用子母包，這款子母包巧妙地把經典角色月野兔、露娜貓的icon融入包款設計上，活潑藍白相間的水手服搭配愛心變身器、蝴蝶結的後背包造型就是月野兔無誤，立體紫色貓臉加上眉心的上弦月造型側肩兩用背包，不用多說，就是阿兔的好夥伴貓咪露娜，出門旅行或只是想走走逛逛，揹大揹小都很實用，難怪商品資訊在社群曝光後，早早就被一票美戰迷鎖定。

▲限量兩用子母包（左下）以及經典造型髮繩（右上），被美戰迷視為今年必敗必搶的夢幻逸品。

《美少女戰士華麗變身Make Up!》主題新品展售會適逢母親節檔期，每年這個時候就是利用超優惠折扣價入手保養彩妝、生活用具的日子，而今年寵愛媽咪的折扣也不馬虎，即日起～5/13全館指定店櫃即享滿3,000元送300元電子特別券優惠、傢俱買滿25,000元送1,600元，持華南夢時代聯名卡在指定時間內刷滿6,000元則加送100元電子特別券，母親節首4天持聯名卡刷滿60,000元即贈1,200元電子抵用券、刷滿200,000元再加送BALMUDA循環扇乙台（限量十台）。即日起～4/26全館刷聯名卡，還可享最高回饋15.67％。

▲全館消費滿600元再扣會員點數6點，即可把鍋寶不鏽鋼刀具五件組、康寧陽光橙園碗、康寧VISIONS餐盤二件組等來店禮帶回家。

早早鎖定好必敗商品，就能以超殺優惠把它們帶回家。當把購物清單上的品項全推去結帳，發現竟然還差一點點就滿額怎麼辦？美戰迷直呼「別猶豫～」，《美少女戰士》的主題周邊正好可以一起衝滿額，享受到折扣同時再把少女時期的夢想帶回家珍藏。

