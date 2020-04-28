中國公司快篩檢驗試劑組又傳品質不良　印度政府取消訂單

▲印度實驗室人員正在進行新冠病毒檢測。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里27日專電

印度醫藥研究委員會今天取消向中國公司採購快篩檢驗試劑組的訂單，並發函各省市政府，表示由於品質問題，不要向兩家中國公司訂購快篩檢驗試劑組。

印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research）在今天發給各省市政府最新的諮詢建議函中，要求地方政府勿向中國廣州萬孚生物技術、珠海麗珠試劑兩家公司採購快篩檢驗試劑組。

在這份諮詢建議函中，印度醫學研究委員會表示，在實地評估廣州萬孚生技與珠海麗珠試劑的快篩檢驗試劑組後，儘管早期在監測目的上有不錯表現，檢測的敏感度卻變動很大。

印度政府也取消了原先向廣州萬孚生技和珠海麗珠試劑採購的快篩檢驗試劑組訂單，印度醫學研究委員會在一份聲明中表示，由於採購遵循正當程序（不進行100%預付款採購），政府不會損失一毛錢。

此前有多國表示，向中國公司採購因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的快篩檢驗試劑組等醫療器材的品質不佳、檢測率失準，但在價格等因素考量下，印度仍向中國採購快篩檢驗試劑組。

News 18報導，在印度政府取消訂單的前一天，德里高等法院審理一件法律糾紛案件時，顯示印度官方正以雙倍價格採購快篩檢驗試劑組，引發爭議，最後法官裁定，今後採購快篩檢驗試劑組的單價上限為400盧比（約新台幣158元）。

印度政府3月27日透過印度醫學研究委員會向廣州萬孚生技訂購50套快篩檢驗試劑組，最後由委員會與印度經銷商雅克醫藥（Aark Pharmaceuticals）簽約確認訂單。

這款快篩檢驗試劑組原由進口商Matrix採購進口，每套向中國公司的採購價為245盧比，但經銷商雅克醫藥及Real Metabolics向政府出售一套要價600盧比。

印度醫學研究委員會在一份聲明中解釋，決定透過廣州萬孚的印度獨家經銷商採購快篩檢驗試劑組，是因為價格已包含所有費用，不用預先付款，也沒有時間上的等候及必須用美元付款等條件。

這份聲明還說，這是印度首次透過經銷商採購這種快篩檢驗試劑組，投標人的報價是唯一的參考。