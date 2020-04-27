上班總是犯睏？ETtoday網紅瘋傳「神秘藍色小盒」秒醒腦　狂飆工作狠甩同事幾條街

▲上班難免會有昏昏欲睡的時候，ET小編近來齊推新上市的Airwaves超涼薄荷錠，一錠就讓小編嗆涼醒腦，迅速飆升的工作效率，或許就是在長官心中「出線」的關鍵！（圖／翻攝小孟momo、山東小妞臉書）

消費中心／綜合報導

上班族和OL們每到下午總是昏昏欲睡嗎？就算平日再怎麼精神百倍，這段期間如果戴著口罩上班，悶久了想必也會被瞌睡蟲纏身，到底有什麼好方法能讓人一秒醒腦？網路建議，像是起身動一動、到外頭呼吸新鮮空氣，都是不錯辦法。但有時偏偏尬著超緊急工作，根本走不開，該如何趕跑滿滿倦意，恢復工作幹勁？

每天被即時新聞追著跑的ETtoday小編群，和大家感同身受，面對重點新聞卻無法集中精神的痛苦，真的讓人欲哭無淚。但最近有同事發現，美女小編們的工作效率變得異常的高，面對大家的好奇詢問，她們也毫不藏私，特別拍下創意短影音和大家分享，原來賜給她們一秒嗆涼的醒腦密技，就是新上市的Airwaves超涼薄荷錠。

每天負責在臉書處理大量訊息、回覆網友留言的「山東小妞」，坦言自己在值班的時候，常常電腦看著看著就眼花恍神，這時只要掏出神秘藍色小盒，倒出一錠Airwaves超涼薄荷錠吞下，本來度估到翻的她瞬間「靈魂上線」，鍵盤「啪噠啪噠」的敲，每則貼文都萬哏齊發，讓網友大讚「小妞棒棒，超有梗的好笑！」、「人美又有才華」。

▲甜美又搞怪的山東小妞，甚至還把Airwaves超涼薄荷錠串成項鍊，自封走在時尚最尖端。（圖／翻攝山東小妞的臉書）

最近因為疫情的關係，天天要支援處理疫情指揮中心記者會的ET主播「凱莉給點力」，最怕碰到邊follow記者會、邊打逐字稿的時候，因為「阿中伯講話速度一快、張教授念出根本聽不懂的西藥專有名詞，就會腦袋一片空白，手速完全跟不上」，凱莉崩潰的自白完全說中普天下和老闆開會的小員工心聲，但如今的凱莉已經完全克服這個坎站了，那就是馬上來一顆全新上市的Airwaves超涼薄荷錠。一股宛如冰風暴的炫風，瞬間從髮尾直竄腦門，讓凱莉直呼醒腦效果百分百。

▲靠Airwaves超涼薄荷錠醒腦的凱莉如今自信滿滿，「時中伯就算來段RAP我也不怕了」。（圖／翻攝凱莉給點力的臉書）

很多人以為文字看久了難免頭昏想睡，如果處理活潑的影片、特效就能刺激大腦思考，那就錯了！ET影音編輯小孟自曝，影音人最怕的就是「看著長長的編輯線，卻總是剪不到盡頭……」，有點睏的午後，正需要新戰友Airwaves 超涼薄荷錠的神救援。果然一錠吞下，不只瞬間疏通卡在腦門的睏意，就連本來卡卡的創意都變得暢行無阻，秒剪接完影片上傳，放心跟長官交差。

▲隨時準備好Airwaves超涼薄荷錠，讓小孟在睏到不行的時候，迅速恢復精神與剪輯必備的好眼力。▲（圖／翻攝小孟momo的臉書）

不要看「英國捲毛貓」黃妮娜每次在《社畜時代》活力用不完的樣子，演員最怕在拍攝現場等戲等到昏昏欲睡，不僅開拍後無法進入狀況，台詞背得哩哩落落就等著被導演海K。某天，黃妮娜也遇到這樣的狀況，好心同事立刻賞她Airwaves超涼薄荷錠，被一陣酷涼直衝腦門的黃妮娜，秒從椅子上跳起，還直接秀一段超來勁的性感熱舞，她本人更是糗笑自己「一秒變成女神……經病」。

▲《社畜》女神黃妮娜大讚Airwaves 超涼薄荷錠幫她找回神清氣爽又漂亮的自己。▲（圖／翻攝英國捲毛貓Nina的臉書）

在鏡頭前總是專業度滿分的ET記者V仔，一旦精神不濟，原本清亮爽朗的聲音就會變得明顯有氣無力，不僅同事要求重來，自我要求高的V仔更是講不下去，馬上喊停「我的醒腦法寶給我一下」，只見同事遞來一盒Airwaves超涼薄荷錠，V仔超順手的打開盒蓋取出一錠，不到3秒鐘時間，瞬間感覺有涼風吹過，讓V仔一秒醒腦超沁涼，聲線也立刻恢復精神百倍的甜美語氣。

▲一秒嗆涼的Airwaves 超涼薄荷錠，讓原本委靡的V仔瞬間恢復活力，朝氣直呼，「耶～我的醒腦法寶救了我！」（圖／翻攝V仔說1你說2的臉書）

適時的休息是為了走更長遠的路，但若是正被重要工作纏身、無法馬上集中精神，喝咖啡、起身走動也沒有時間的話，不妨試試ET小編群的最新私房秘器Airwaves超涼薄荷錠，體驗小小一錠卻有著大大震撼的嗆涼威力，同時也給死忠粉絲除了口香糖以外的醒腦選擇。短時間找回異常清醒的大腦，不管處理公事或會議討論，在長官面前輕鬆展現邏輯清楚、創意無阻、活力滿滿的一面。