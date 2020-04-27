影／議員爆錢櫃董事長「奪命連環call」北市府　黃珊珊：我沒有接到

記者楊蕓／台北報導

北市錢櫃林森店火警釀5死、1命危，國民黨台北市議員鍾沛君在臉書爆料，錢櫃董事長練台生事發後不斷打電話給柯市府。對此，台北市副市長黃珊珊下午視察錢櫃台北SOGO店，會受訪表示說「我沒有接到」，她強調，不管是誰，大家都應該把這件事當成重要的事情，這慘痛教訓，誰都躲不過，「該怎麼辦都會依法辦。」

▲黃珊珊稽查錢櫃SOGO店。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

台北市長柯文哲27日上午下令全面清查北市境內KTV、電影院密閉式公共場所，並先針對北市境內的錢櫃全部檢查，通過後再讓它們正式營業。黃珊珊於下午1時20分，連同北市消防局長吳俊鴻，稽查錢櫃台北SOGO店。

鍾沛君今天在臉書爆料，錢櫃董事長練台生在事發後不斷打電話給柯市府。她指出，今天早上北市府不少局處首長在晨會中主張北市錢櫃應全面暫停營業，接受消防公安全面檢查，「不料這個早上，錢櫃（除林森店）一面開門做生意，一面奪命連環call！」

對此，黃珊珊表示不知情，並說「我沒有接到」，她表示，相關作業必須有相關依據，早上很多議員打來問，為何不要求停業，第一，要有相關依據，要確定有違反相關規定，昨天那間已經勒令停業，接下來每一間實際狀況，如果要讓人家停業要有相關依據，所以今天稽查，接下來會密集、不定期查核，希望業者不要以身試法，任何人都不能把它當作一件輕鬆的事情，所以沒有一個人想要遮掩、有任何隱匿，人命關天的事情，誰講都是一樣，該怎麼辦就怎麼辦。

黃珊珊強調，不管是誰，大家都應該把這件事當成重要的事情，這慘痛教訓，誰都躲不過，該怎麼辦都會依法辦。

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