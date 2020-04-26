「此刻一起為傷者祈福…」　柯文哲：檢討業者施工能否同時營業規範





▲台北市林森錢櫃ktv大火，台北市長柯文哲抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午近11點發生火警，台北市長柯文哲在當天晚間表示，遺憾有許多民眾逃生不及，導致重大傷亡，已要求相關局處同步去檢討，業者施工中能否同時營業的相關規範，「此時此刻，讓我們一起為傷者祈福。」

柯文哲26日晚間在臉書上提到，上午錢櫃林森店發生大火，警消獲報後，雖迅速趕抵火場，也很快滅火，但很遺憾現場濃煙太大，許多民眾逃生不及，導致重大傷亡。初步研判起火樓層是施工中的5樓，7、8、9樓仍繼續營業，但5項消防設備，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統卻都關閉，可能是施工人員擔心引發警報，自行關閉了開關。

▲台北市長柯文哲抵達林森錢櫃現場。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲說，目前火調人員還在調查起火原因和責任歸屬，他也要求相關局處同步去檢討，業者施工中能否同時營業的相關規範。

面對錢櫃火警，台北市副市長黃珊珊趕在第一時間前往現場，待搜救告一段落後，穿上消防裝進入火場，聽取消防人員報告；相比之下，柯文哲下午3時40分左右才到現場，引發網友好奇，這段時間他都去哪裡了？

對此，柯文哲解釋，自己今日南下屏東枋寮，起因於枋寮陳亞麟鄉長上周拜訪北市府、北農和漁產公司，陳鄉長表示因爲疫情衝擊，當地農漁民生計受到重大影響，希望北市府能協助農漁民拓展銷售通路，才在週末南下參訪。

柯文哲強調，他一得知北市發生重大火警便即刻北返，先到火場聽取簡報，再赴醫院探視慰問傷者，後續檢討追蹤待調查清楚，會有改進計畫，一切公開，一併向市民報告，「此時此刻，讓我們一起為傷者祈福。」

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