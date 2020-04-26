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錢櫃失火柯文哲挨轟忙造勢　北市府澄清：是市政交流

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▲▼ 柯文哲造訪枋寮。（圖／翻攝陳亞麟臉書）

▲柯文哲造訪枋寮。（圖／翻攝陳亞麟臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃KTV上午10時57分許發生火災，造成5人死亡，不過市長柯文哲第一時間不在台北市，直至下午3點40分才到場，引發議論。對於柯文哲遭質疑忙於南部造勢行程，北市府副發言人戴于文26日晚間澄清，柯文哲本週末南下，是上週受屏東枋寮鄉陳亞麟鄉長邀請，前往枋寮進行農漁產產銷、文化發展及地方創生等市政交流。

戴于文指出，錢櫃KTV火災發生時，柯第一時間掌握訊息，請消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，全力救災外，也請副市長黃珊珊到場掌握狀況，其本人也立即停止原訂參訪行程，趕返台北勘災並探視傷者，並下令該棟全面停止營業。

戴于文表示，全案會調查清楚後對外詳細說明，「至於外界部分似是而非的批評，則深表遺憾」。

▲▼ 柯文哲造訪枋寮。（圖／翻攝陳亞麟臉書）

枋寮鄉公所發出聲明表示，上週鄉長陳亞麟至北市府拜會柯文哲，就地方農漁產產銷、文化發展及地方創生等城鄉議題進行討論，並邀請柯市長赴屏東枋寮參訪、交流，希藉台北市治理經驗可以提供給枋寮未來發展之新思維。

聲明提到，近日疫情流行，致使地方農漁民生計受到相當程度的影響，陳亞麟希望藉此次城鄉交流機會，表達在地相關產業與地方人士的需求，希望台北市府及旗下相關產業公司可以協助地方農漁特產建立都會區市場之銷售通路。

聲明指出，今早於枋寮行程除參訪石斑養殖產業外，也至鄉內信仰中心北勢寮保安宮祈福平安，希望國人早日度過疫情。另關於北市KTV火災發生時，全程陪同的陳亞麟說：「柯文哲市長第一時間掌握訊息，並從南部立刻趕返，除要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，並請黃珊珊副市長到場掌握狀況，市長本人預計下午3時40分抵達現場。」

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