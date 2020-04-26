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千字文還原錢櫃大火...耳邊都是哭喊聲！她「濃煙中打電話」哽咽：爸媽我愛你們

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▲林森錢櫃大火。（圖／民眾提供）

▲林森錢櫃大火，民眾們相互鼓勵。（圖／邱小姐提供、民眾提供）

記者林昱萱／台北報導

台北市林森錢櫃26日上午發生一場駭人火警，造成54人送醫，其中5人死亡。對此，一名在現場的邱姓女子就還原事發現場的經過並表示，「覺得這是離死亡最近的一次」、「覺得好像自己快沒了，立馬打給爸媽說我愛你們」。

邱女和先生、先生的好友約7人一同到錢櫃唱歌，沒想到才剛唱一小時，就發生火災，「結果剛唱一小時，沒有任何警鈴、突然從風口冒出大量濃煙，走到走廊上發現大家都走出來困惑，有人機警馬上閃，還回頭叫我們快走，10分鐘內我們這間全部人決定要離開、收拾財物後，煙越來越濃！一堆人擠在電梯口和樓梯口，我記得以前火災教育說不能搭電梯，但還是有兩批人爭先恐後的搭上電梯，有人開了樓梯間，卻發現濃煙讓開手機手電筒也看不到地，根本無法下樓梯。」

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▲台北中山區林森錢櫃大樓火警，民眾受不了濃煙整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（紅線圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林森錢櫃大樓火警，民眾受不了濃煙整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（圖／記者黃彥傑攝）

邱女提到，當下她和先生趴在地上一陣子，氣氛一片慌亂，那時腦袋中想著，「我們不會就這樣沒了吧！」，所幸接著店員出現，如同救星一樣拿著比手機亮的手電筒叫我們一個牽一個到同層另一邊的救生窗邊。此外，邱女也說：「雖然聽到消防車和灑水的聲音，但好像跟我們無關一樣！煙一點都沒有散，過了好一陣子⋯旁邊有人快崩潰了一直大叫『我吸不到空氣』好久，『我不是在唱歌嗎為什麼現在在這裡』等等。」

▲▼台北中山區林森錢櫃大樓火警。（圖／記者黃彥傑攝）

另外，邱女也說：「在大煙狂燻的陽台上，我拿出兩包濕紙巾發給陽台的陌生人們、身邊的水淋濕衣物蓋在口鼻上，過了好久好久（實際時間大概半小時），感覺像被遺忘了，呼吸越來越不舒服但意識都還清楚，包著口鼻的濕紙巾、口罩都被燻黑了，陌生人們牽起手、或用眼神彼此打氣，打電話給親人帶著哭腔，氣氛真是沈重極了！」

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

所幸，過了一陣子後，消防人員領著受困的人慢慢離開，而邱女提到，在等待救援的過程中，也遇到許多暖心的人，「面對一直保持冷靜鼓勵我的我先生與他朋友們、陽台的陌生人們（有個女孩一直拿茶裏王幫大家遮口鼻的衣物處淋茶、還有個女孩回頭用眼神鼓勵大家、有個女孩在窗邊提醒大家輪流來淋水、還有個男孩一直在鼓勵那位崩潰大喊的人，雖然聽起來大家都不認識）、一群可靠的消防人員鋪設燈、清煙的樓梯間、還有一樓各種上緊發條但語氣很溫柔的消防隊的人員，一直到醫院的護士醫生，還有電話中一直叫我唸觀世音菩薩的媽媽」。

邱女全文如下：

離死亡最近的一次，跟先生還有他好友（他好友還有帶一位失智的長輩）去錢櫃唱歌，只有七個人不多人、加上錢櫃沒有外面的 buffet，武漢肺炎好像比較安全

結果剛唱一小時，沒有任何警鈴、突然從風口冒出大量濃煙，
走到走廊上發現大家都走出來困惑，
有人機警馬上閃，還回頭叫我們快走，
10分鐘內我們這間全部人決定要離開、收拾財物後，

煙越來越濃！

一堆人擠在電梯口和樓梯口，
我記得以前火災教育說不能搭電梯，但還是有兩批人爭先恐後的搭上電梯

有人開了樓梯間，卻發現濃煙讓開手機手電筒也看不到地，根本無法下樓梯

目測大概有10、20幾人，手機撥119都被佔據

到現在還是沒有任何廣播，完全不知道發生什麼事，有人開始喊著「趴在地上濃煙較淡」，接著我跟先生趴在地上一陣子，氣氛一片慌亂

我那時想著，我們不會就這樣沒了吧！

接著店員出現，像救星一樣拿著比手機亮的手電筒叫我們一個牽一個到同層另一邊的救生窗邊，

到窗邊一看，發現好像是隔壁棟火災（？），濃煙跑過來，（後來想起來，基本上是可以搭電梯的？）
剛好這窗是濃煙排進來的地方，濃煙的量和刺鼻的煙味就像燒一大堆金紙火爐口的濃煙，雖然在窗邊風在流動，濃煙卻久久不散

雖然聽到消防車和灑水的聲音，但好像跟我們無關一樣！煙一點都沒有散，過了好一陣子⋯

旁邊有人快崩潰了一直大叫「我吸不到空氣」好久，「我不是在唱歌嗎為什麼現在在這裡」等等，

我先生自主讓出陽台他留在室內趴在地上，但最後醫院檢查他一氧化碳濃度比我高快 10% 雖意識清楚但需住院觀察⋯

在大煙狂燻的陽台上，我拿出兩包濕紙巾發給陽台的陌生人們、身邊的水淋濕衣物蓋在口鼻上，過了好久好久（實際時間大概半小時），感覺像被遺忘了，呼吸越來越不舒服但意識都還清楚，包著口鼻的濕紙巾、口罩都被燻黑了，陌生人們牽起手、或用眼神彼此打氣，打電話給親人帶著哭腔，氣氛真是沈重極了

覺得好像自己快沒了，立馬打給爸媽說我愛你們

消防車的水有時候會潑過來，潑過來時陽台上的人輪流去淋水，濃煙因為淋水好像稀少了一些，但還是很濃，過一陣子水就沒有再淋過來，旁邊崩潰的人又開始大喊

終於，有個人想到他逃出去的朋友，打電話下去，並統整這邊的人的房號，包括有老人、有失智的老人（我先生朋友的媽）這些資訊，接著終於獲得關注，外面有人大喊「我們看到你們了、再撐一下下」消防車的灑水不間斷，濃煙雖然還是很大，但心裡總算有希望，

再過一陣子，室內的人被消防隊員接走，我本來以為是雲梯，但因為這棟結構都還ok，一群消防人員就領著我們去走樓梯，樓梯上的煙已經消褪了，加上地上有鋪亮亮的線，就一步一步順順的走下來了

終於走出來了！

走出來的時候，站著男男女女好多消防員，有一個看起來滿年輕又有點緊張，詢問這批基本資料之後就帶著我們去旁邊量測狀況，我後來只是一氧化碳濃度偏高，在醫院中風險區吸了四小時氧氣就好了，

整個過程，我一直在說謝謝

面對一直保持冷靜鼓勵我的我先生與他朋友們、陽台的陌生人們（有個女孩一直拿茶裏王幫大家遮口鼻的衣物處淋茶、還有個女孩回頭用眼神鼓勵大家、有個女孩在窗邊提醒大家輪流來淋水、還有個男孩一直在鼓勵那位崩潰大喊的人，雖然聽起來大家都不認識）、一群可靠的消防人員鋪設燈、清煙的樓梯間、還有一樓各種上緊發條但語氣很溫柔的消防隊的人員，一直到醫院的護士醫生，還有電話中一直叫我唸觀世音菩薩的媽媽QQ

活著真好！

#林森北錢櫃火災
#下次去哪都要先確認消防通道
#下次只要有一點怪煙就跑吧

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