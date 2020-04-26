台北KTV火警造成重大傷亡　黃偉哲親自率隊突檢KTV公安

▲台南市長黃偉哲親率消防局、經發局、警察局等單位人員，前往台南市錢櫃KTV突檢稽查，為消防公安做把關，並作消費實名制登記檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台北市林森錢櫃KTV26日上午發生重大火警造成人員重大傷亡，疑似消防設備因電梯施工被關閉而沒能及時警示，台南市長黃偉哲親率消防局、經發局、警察局等單位人員，前往台南市錢櫃KTV突檢稽查，為消防公安做把關，也突檢業者是否確實依規定實施消費實名制登記。





黃偉哲市長表示，安全檢查是有必要的，雖然平常有定期檢查，但遇到特殊事故的時候，更應該隨時做臨時檢查，且檢查不能只有1、2次，也不是虛應故事，而應是全面性的。





黃偉哲市長強調，對於人潮聚集的營業場所，市府會排定順序逐一實施安檢，以提供消費者一個安全可靠的消費環境，希望這種憾事不要再發生。





台南市政府強調，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統5項消防設備，是消防公共安全的重要設備，無論如何絕對不可關閉。市府聯合稽查小組平時就會機動檢查八大行業消費場所，黃偉哲市長26下午率員前往突檢時，發現錢櫃KTV有障礙物阻擋消防栓，消防局當場開出限期改善單，要求業者立即改進；另警察局、經發局人員，就實名制部分進行包廂逐一臨檢，發現配合防疫措施，全部客人都如實登記。





消防局指出，去年該營業場所曾進行6次安檢，最後1次於12月進行複檢，檢查合格；今年則於3月26日申報，將於近期進行全面的消防複檢。

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