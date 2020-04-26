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過近5小時才到錢櫃現場！柯文哲上午在屏東：我上班時間比多數縣市首長多

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市林森錢櫃ktv大火，台北市長柯文哲抵達現場。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午近11點發生火警，台北市副市長黃珊珊趕緊抵達現場坐鎮，但台北市長柯文哲下午3時40分左右才到，引發網友質疑柯文哲在這將近5小時內去哪了？對此，柯文哲回應，自己早上在屏東縣枋寮鄉，一聽到消息就馬上回來台北；面對會不會擔心網路批評聲浪？他回答「不會！」因為自己上班時間還是比絕大多數的縣市首長多。

位在台北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分發生火警，該棟14層樓的建築物5樓起火。警消人員獲報到場處理，共出動33輛消防車、10輛救護車、人員105人，陸續將受困民眾救出。

面對錢櫃火警，黃珊珊趕在第一時間前往現場，待搜救告一段落後，穿上消防裝進入火場，聽取消防人員報告；相比之下，柯文哲下午3時40分左右才到現場，引發網友好奇，這段時間他都去哪裡了？

對此，柯文哲表示，早上在屏東縣枋寮鄉，因為上周枋寮鄉鄉長有去找他，對方表達有事情想要拜託，剛好他25日在高雄參加民眾黨國家治理學院國政班，所以就轉到枋寮，「一聽到消息我就回來了。」雖然他早上沒有在台北，但台北市這麼大的組織，一定有第一線、第二線，後備人力都有。

至於有人批評作秀，柯文哲說，該表達關心的、該看還是要看，「我的態度還是一樣，出事不用在一下子就講結論，我剛剛進去看了一下，起火原因現在還不曉得。」

被問到會不會擔心網路上的批評聲浪？柯文哲說，「不會啦！我上班時間比絕大多數縣市首長多！網路批評…每天都在被批評，該做就做。」

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