北市錢櫃惡火…韓國瑜緊急採4大措施：高雄全面落實消防安檢





▲韓國瑜。（資料圖／記者洪靖宜攝）

記者袁茵／高雄報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午近11點發生火警，造成5人死亡、50多人輕重傷。高雄市長韓國瑜26日晚間表示，為避免類似狀況發生，高雄市政府消防局將採取4種措施，也提醒民眾，面對此類火災情境時，若逃生路線充滿濃煙，最好的應變方法是考慮原地等待救援。

「全面落實消防安檢 杜絕火災發生！」韓國瑜26日晚間於臉書表示，北市林森北路錢櫃KTV在26日上午近11時發生火警，經全力搶救後，仍不幸造成許多人傷亡，高雄市政府消防局為避免類似的情況發生將採取下列4種措施。





▲高雄全面落實消防安檢。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

韓國瑜表示，第一，全面進行消防安全檢查，要求專責檢查人員於一個月內完成轄內所有密閉式娛樂公共場所消防安全檢查工作，確保消防安全設備功能完善；第二，加強場所防火管理措施，要求場所防火管理人應落實日常「可燃物控制」、「點火源管理」等防火管理工作，同時宣導業者應隨時注意用火用電安全，避免火災發生。

韓國瑜提到，第三，落實自衛消防編組演練，加強員工自衛消防編組演練，強化場所火災初期應變能力，熟悉火災編組任務與消防安全設備的使用方法，考詢滅火設備使用方法與位置，快速疏散顧客的路徑與方式；第四，施工中消防安全防護，嚴格要求場所應依法於施工3天前提報「施工中消防防護計畫」，落實施工中火源管理及施工人員防火安全訓練與災害應變要領。

另外，韓國瑜也提醒，民眾面對此類火災情境的應變方式，如果逃生路徑充滿濃煙時，比較好的應變方式是考慮原地待救，把門關起來阻擋火煙，從陽台或窗戶向外求援，並撥打119告知受困位置，讓消防救援人員可加速搜救進程。

韓國瑜說，現在KTV的包廂大多是隔間會以防火材質施作，而火災產生的濃煙「非常毒」，而且煙粒子會遮蔽視線，反而會讓人迷失方向，而往更危險的方向走。

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▼台北市林森錢櫃ktv大火。（圖／記者李毓康攝）