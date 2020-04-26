北市錢櫃大火　侯友宜下令：新北封閉式娛樂場所加強全面安檢

▲台北市林森錢櫃ktv大火。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分發生大火，現場持續搜救中。面對台北市重大公安事件，新北市長侯友宜下令新北市公安小組和警察局，針對各封閉式娛樂場所再度加強全面安檢和臨檢。

新北市政府稍早發表聲明稿指出，新北市近日持續針對轄內封閉式娛樂場所擴大安檢及臨檢，要求人潮管制，已勸導130家業者歇業，針對今日重大公安事件，侯友宜下令新北市公安小組和警察局，針對各封閉式娛樂場所再度加強全面安檢和臨檢。