「吸蝙蝠血當開胃菜！」美衛生部發言人爆「歧視中國人」推文慘被挖出

▲美國衛生及公共服務部（HHS）新發言人卡普托（左）遭爆曾在推特上發表大量歧視中國人的言論。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國衛生及公共服務部（HHS）新發言人卡普托（Michael Caputo）上周上任，如今就被爆出曾在推特上發表大量針對中國人的種族歧視言論，指稱中國人「吸蝙蝠血當開胃菜」，也大力抨擊媒體與民主黨。雖然他幾乎已把4月12日以前的文章刪光，仍被媒體挖出黑歷史。

卡普托長期在紐約擔任共和黨的政治工作者，曾在川普2016年的競選團隊中工作，上周被任命衛生及公共服務部發言人，最近被發現幾乎刪光4月12日以前的推特文章。但是，CNN調查團隊KFile透過數位檔案網站「網站時光機」（Wayback Machine）找回超過1300條被刪除的推文，發現他曾多次發表種族歧視言論。

▲美國衛生部新發言人卡普托過去的推文被數位檔案網站「網站時光機」（Wayback Machine）挖出。（圖／翻攝archive.org）

綜合CNN、《商業內幕》報導，卡普托2月底至4月初的1300多則推文中，許多都關於新冠肺炎疫情，包括稱讚官員、評論以及針對批評者的爭議性發言。他於3月12日回應「美國將新冠病毒帶到武漢」的陰謀論，推文中寫道，「數百萬中國人吸出瘋狂蝙蝠的血當成開胃菜，吃掉食蟻獸的屁股」，甚至對另一名用戶說，「你沒有蝙蝠可以吃嗎？」

卡普托曾說，許多美國人都認為記者是「人民的敵人」，在3月的一則貼文中聲稱媒體「蓄意」製造疫情恐慌，「由無情的川普批評者精心策畫，他們把每次危機都當成一個阻止他（川普）的機會。」他還在3月8日主張，民主黨希望疫情導致數百萬人喪生，就只是為了傷害川普。

卡普托對此回應，自己一直都知道，如此活躍地使用推特，將會成為目標，原本就會每月定期刪除貼文，「老兄，我不在乎。這對我來說一點也不重要。」他自詡是「總統的捍衛者」，但如今成為公僕，「我的推文將會有所不同。」白宮、公共衛生與服務部發言人目前沒有對此回應。

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