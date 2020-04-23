英國正值疫情高峰期　首席醫療官：「社交距離」可能延長至年底

▲英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）認為，社交距離可能至少必須實施到今年底。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）、外交大臣拉布（Dominic Raab）於22日表示，國內疫情正在經歷高峰期，消息一出，許多民眾紛紛開始期盼解除禁令。但首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）認為，有效疫苗或藥物在未來一年問世機率「小得令人難以置信」，在此之前都不可鬆懈，社交距離可能至少必須延長實施到今年底。

衛生大臣韓考克22日向下議院表示，英國正處於疫情高峰期，他說，「我們要在幾周內提高檢測與追蹤接觸史的能力」，希望下周結束以前，每天可以實施10萬次檢測。代理首相職務的外交大臣拉布也在記者會上提到，「我們正在經歷高峰期」，但疫情仍未脫離嚴峻狀態。

▲英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，在有效疫苗或藥物問世以前，都不得鬆懈。（圖／路透）



《路透社》、BBC報導，消息一出，許多民眾紛紛燃起解除封鎖的希望。首席醫療官惠蒂提醒，儘管英國面臨疫情高峰期，但社交距離仍必須落實，而且可能至少必須延續至今年底。

惠蒂認為，透過有效的疫苗或藥物緩解疫情是最理想的，但上述2種方法在未來一年問世的機會「小得令人難以置信」，「直到我們擁有這些以前……我認為我們應該面對現實，將要依靠其他社交措施。」

惠蒂提到，如果民眾期待死亡病例數突然下降，或者生活迅速恢復正常，那將是「完全不切實際」的。他也再次強調，檢測必須與其他社交距離措施結合，政府的科學緊急諮詢小組仍在考慮，是否應開始建議民眾在部分公共場所戴口罩。

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